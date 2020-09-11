Окупанти порушили режим перемир'я в 10 точках на Донбасі, – Кравчук
Українська сторона зафіксувала близько десяти точок порушення терористами на Донбасі мінських угод і режиму припинення вогню.
Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Перший президент України 11 вересня виступив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Кравчук прокоментував ініціативу інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі, зазначивши, що вона не означає здачу інтересів України.
"Нас звинувачують у тому, що ми хочемо пустити їх на нашу територію. Але у нас є близько 10 точок, де ми також зафіксували порушення мінських угод і режиму припинення тиші. Ми передали ці відеоспостереження у відповідні інстанції і чекаємо на реакцію", – сказав глава української делегації в ТКГ.
Він уточнив, що не хоче з цього робити шоу.
"Не хочемо створювати передумови, які можуть перешкодити нашому руху до миру і насамперед зустрічі радників президентів, а потім, сподіваюся, і глав держав", – сказав Кравчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Натомість російсько-окупаційні війська відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив надію, що інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі відбудеться через кілька днів.