Окупанти порушили режим перемир'я в 10 точках на Донбасі, – Кравчук

Українська сторона зафіксувала близько десяти точок порушення терористами на Донбасі мінських угод і режиму припинення вогню.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Перший президент України 11 вересня виступив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Кравчук прокоментував ініціативу інспектування позицій ЗСУ поблизу Шумів на Донбасі, зазначивши, що вона не означає здачу інтересів України.

"Нас звинувачують у тому, що ми хочемо пустити їх на нашу територію. Але у нас є близько 10 точок, де ми також зафіксували порушення мінських угод і режиму припинення тиші. Ми передали ці відеоспостереження у відповідні інстанції і чекаємо на реакцію", – сказав глава української делегації в ТКГ.

Він уточнив, що не хоче з цього робити шоу.

"Не хочемо створювати передумови, які можуть перешкодити нашому руху до миру і насамперед зустрічі радників президентів, а потім, сподіваюся, і глав держав", – сказав Кравчук.

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