Окупанти похвалилися планом турецької партії Vatan "визнати Крим російським"

Турецька партія Vatan ("Батьківщина") розробила "Чорноморсько-середземноморський план дружби і миру", в якому запропонувала визнати анексований Росією Крим частиною РФ.

Як повідомляє РИА Новости, про це йшла мова на онлайн-нараді з представниками окупаційної влади півострова. Зокрема, на ній виступила глава комітету з освіти, науки та молодіжної політики "Ради кримських татар" Лемара Селенділі.

"Протягом майже 25 років ми жили в поганих умовах, коли електрика і вода постійно відключалися, дороги були розбиті, а школи не будувалися. За останні п'ять років ці проблеми почали вирішуватися. Економічне становище кримських татар почало покращуватися", – заявила вона.

У свою чергу, аналітик Центру стратегічних досліджень Sahipkiran Кюршад Орнек сказав, що Крим "по-факту ніколи не був українською землею".

"Протягом шести років я не зустрічав там людей, які говорять по-українськи", – зазначив він.

Крім питання Криму, в плані партії Vatan – ліквідація баз США і НАТО в регіоні, визнання самопроголошених Абхазії та Турецької республіки Північного Кіпру, підтримка територіальної цілісності Азербайджану, забезпечення територіальної цілісності Сирії, "припинення втручання США" в Лівії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським заявляв, що Крим є українською територією і Туреччина ніколи не визнає анексію півострова Росією.

"Підкреслю ще раз: ми не підтримуємо незаконну анексію Криму. Туреччина повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включно з Кримом", – запевнив він.