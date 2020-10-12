Окупанти мають намір вимагати воду від України для Криму через ООН

Юристи "Кримського виробничого рибокомбінату" мають намір звернутися в Організацію Об'єднаних Націй з вимогою до України відновити подачу води в анексований Росією Крим через Північно-Кримський канал.

Одна скарга підготовлена до Комітету з прав людини – консультативний орган, чиї рішення виконувати не обов'язково. Друга – до Ради з прав людини – міжурядовий орган, який має вплив на Генасамблею ООН, пишуть "Крим.Реалії".

Російський адвокат рибокомбінату Олександр Молохов заявив, що від України хочуть відновлення подачі води.

"Щоб були нормальні добросусідські відносини між Росією і Україною, в тому числі щоб відновив свою роботу канал", – сказав він.

Також подачу води на окупований півострів лобіює представництво Росії при ООН.

"Ми закликаємо Управління верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальні процедури Ради ООН з прав людини дати оцінку водної блокаді Криму з боку України, яка серед іншого грубо порушує право жителів півострова на безпечну питну воду", – йдеться в заяві відомства.

При цьому постпред України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що скарги підконтрольних Росії органів є "криком відчаю, суєтою та істерикою".

За його словами, для початку розмови про постачання води, Росія повинна визнати, що вона є країною-окупантом, а потім звернутися до влади України з офіційним проханням, а не погрозами.

"І тоді подивимося. Наскільки мені відомо, країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог", – підкреслив Кислиця.

Зі свого боку очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник порадила Києву скористатися ситуацією і відкрити незалежним правозахисникам доступ на півострів.

"Росія точно буде використовувати всі можливості, щоб добитися своїх цілей. Вона може спеціально влаштувати якісь перебої з постачанням води, щоб з'явилися люди, які б говорили про це на міжнародних майданчиках. Україна може сказати: "Добре, давайте направимо туди незалежну місію і оцінимо, чи є там дійсно проблеми для цивільного населення". Треба спробувати забезпечити доступ до Криму. Як тільки мова піде про незалежних місіях, які будуть оцінювати ситуацію навіть не з правами людини, а просто – з водою, ми відразу зможемо побачити маніпуляції Росії", – пояснила вона.

Скрипник додала, що в Криму немає гуманітарної касатрофи з водою. Вона зазначила, що її має вистачати мирному населенню, але окупант використовує воду на масштабні будівництва, сільське господарство і військові цілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти заявили, що води Сімферополю вистачить на два-три місяці за умови дотримання графіка її подачі. Так званий "глава" російського уряду півострова Юрій Гоцанюк зазначив, що водосховища міста заповнені всього на 10-12%.