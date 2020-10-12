Окупанти мають намір вимагати воду від України для Криму через ООН
Представник України при ООН назвав умови, за яких можна буде розглянути питання постачання води
При цьому правозахисники рекомендують Києву скористатися галасом навколо цього питання, щоб відкрити доступ на півострів
Юристи "Кримського виробничого рибокомбінату" мають намір звернутися в Організацію Об'єднаних Націй з вимогою до України відновити подачу води в анексований Росією Крим через Північно-Кримський канал.
Одна скарга підготовлена до Комітету з прав людини – консультативний орган, чиї рішення виконувати не обов'язково. Друга – до Ради з прав людини – міжурядовий орган, який має вплив на Генасамблею ООН, пишуть "Крим.Реалії".
Російський адвокат рибокомбінату Олександр Молохов заявив, що від України хочуть відновлення подачі води.
"Щоб були нормальні добросусідські відносини між Росією і Україною, в тому числі щоб відновив свою роботу канал", – сказав він.
Також подачу води на окупований півострів лобіює представництво Росії при ООН.
"Ми закликаємо Управління верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальні процедури Ради ООН з прав людини дати оцінку водної блокаді Криму з боку України, яка серед іншого грубо порушує право жителів півострова на безпечну питну воду", – йдеться в заяві відомства.
При цьому постпред України при ООН Сергій Кислиця зазначив, що скарги підконтрольних Росії органів є "криком відчаю, суєтою та істерикою".
За його словами, для початку розмови про постачання води, Росія повинна визнати, що вона є країною-окупантом, а потім звернутися до влади України з офіційним проханням, а не погрозами.
"І тоді подивимося. Наскільки мені відомо, країна-окупант ніколи не зверталася до України з проханням почати діалог", – підкреслив Кислиця.
Зі свого боку очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник порадила Києву скористатися ситуацією і відкрити незалежним правозахисникам доступ на півострів.
"Росія точно буде використовувати всі можливості, щоб добитися своїх цілей. Вона може спеціально влаштувати якісь перебої з постачанням води, щоб з'явилися люди, які б говорили про це на міжнародних майданчиках. Україна може сказати: "Добре, давайте направимо туди незалежну місію і оцінимо, чи є там дійсно проблеми для цивільного населення". Треба спробувати забезпечити доступ до Криму. Як тільки мова піде про незалежних місіях, які будуть оцінювати ситуацію навіть не з правами людини, а просто – з водою, ми відразу зможемо побачити маніпуляції Росії", – пояснила вона.
Скрипник додала, що в Криму немає гуманітарної касатрофи з водою. Вона зазначила, що її має вистачати мирному населенню, але окупант використовує воду на масштабні будівництва, сільське господарство і військові цілі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти заявили, що води Сімферополю вистачить на два-три місяці за умови дотримання графіка її подачі. Так званий "глава" російського уряду півострова Юрій Гоцанюк зазначив, що водосховища міста заповнені всього на 10-12%.