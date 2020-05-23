Окупанти Криму відповіли Україні на відмову брати участь у зустрічі Радбезу ООН

В анексованому Криму звинуватили Україну і низку західних країн у лицемірстві за відмову брати участь в ініційованому Росією засіданні Радбезу ООН за формулою Аррії (неформальна конфіденційна зустріч), присвяченому ситуації на півострові.

Як заявила в коментарі РИА Новости глава так званої "української громади Криму" Анастасія Гридчина, вона не здивована тим, що Україна проігнорувала "унікальне засідання".

Глава "української громади Криму" Анастасія Гридчина

"Україні не потрібна правда про життя кримчан, їм потрібна фінансова і політична вигода. Лицемірство і кон'юнктурщина української влади вчергове показали себе у всій красі", – сказала вона.

Гридчина порадила президенту України Володимиру Зеленському терміново набрати дипломатів з усієї країни і повністю оновити свій дипломатичний корпус.

"Йому необхідні професіонали, які будуть відстоювати інтереси України, а не пам'ять своїх дідусів німецьких поліцаїв", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL: