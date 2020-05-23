Окупанти Криму відповіли Україні на відмову брати участь у зустрічі Радбезу ООН

В анексованому Криму звинуватили Україну і низку західних країн у лицемірстві за відмову брати участь в ініційованому Росією засіданні Радбезу ООН за формулою Аррії (неформальна конфіденційна зустріч), присвяченому ситуації на півострові.

Як заявила в коментарі РИА Новости глава так званої "української громади Криму" Анастасія Гридчина, вона не здивована тим, що Україна проігнорувала "унікальне засідання".

Глава "української громади Криму" Анастасія Гридчина

"Україні не потрібна правда про життя кримчан, їм потрібна фінансова і політична вигода. Лицемірство і кон'юнктурщина української влади вчергове показали себе у всій красі", – сказала вона.

Гридчина порадила президенту України Володимиру Зеленському терміново набрати дипломатів з усієї країни і повністю оновити свій дипломатичний корпус.

"Йому необхідні професіонали, які будуть відстоювати інтереси України, а не пам'ять своїх дідусів німецьких поліцаїв", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія організувала 21 травня неформальну відеоконференцію з Радою безпеки ООН щодо ситуації в тимчасово окупованому Криму.

На свій захід Москва запросила так званих представників громадянського суспільства і ЗМІ Криму. Також росіяни намагалися залучити до участі представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Однак Україні та її партнерам вдалося цьому запобігти.

Під час конференції посли Франції, Бельгії і Європейського Союзу засудили дії Москви і заявили, що підтримують територіальну цілісність України. Місія України в ООН, а також Великобританія, США й Естонія, бойкотували захід.

Пізніше посол України у США Володимир Єльченко відреагував на виступ постійного представника Росії в ООН Василя Небензі словами: "Побачимося в Гаазі, хлопці".

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