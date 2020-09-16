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"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником за 3 тисячі євро. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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Оксана Дмитрієва

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Оксана Дмитрієва прийшла на роботу з елітним годинником, вартість яких стартує від 3,3 тисячі євро.

Відповідну фотографію у Верховній Раді України 15 вересня зробив кореспондент "Апострофа". Жінка засвітила годинник, сидячи в залі парламенту.

Уточнюється, що йдеться про годинник швейцарської марки Jacob & Co. Він називаються Five Time Zone. Вартість аксесуару вказана на офіційному сайті бренду.

Годинник Five Time Zone.

Циферблат Five Time Zone інкрустований діамантами, ремінець виконаний зі шкіри алігатора.

Інформація про нардепку на сайті парламенту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Дмитрієва нарвалася в мережі на критику через занадто дорогий одяг, в якому її помітили в стінах Верховної Ради.

Вона також прийшла на засідання парламенту у взутті ціною майже в тисячу євро.

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