"Слуга" прийшла в Раду з елітним годинником за 3 тисячі євро. Фото

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Оксана Дмитрієва прийшла на роботу з елітним годинником, вартість яких стартує від 3,3 тисячі євро.

Відповідну фотографію у Верховній Раді України 15 вересня зробив кореспондент "Апострофа". Жінка засвітила годинник, сидячи в залі парламенту.

Уточнюється, що йдеться про годинник швейцарської марки Jacob & Co. Він називаються Five Time Zone. Вартість аксесуару вказана на офіційному сайті бренду.

Циферблат Five Time Zone інкрустований діамантами, ремінець виконаний зі шкіри алігатора.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Оксана Дмитрієва нарвалася в мережі на критику через занадто дорогий одяг, в якому її помітили в стінах Верховної Ради.

Вона також прийшла на засідання парламенту у взутті ціною майже в тисячу євро.

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