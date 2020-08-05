Судья Окружного админсуда Руслана Арсирия вернул схему грабежа на тарифах энергорынка и разрешил владельцу офиса Слуг народа Максиму Ефимову получать скидки на электрику в 45% вместо установленных государством 25%!

Есть судейский беспредел, есть наглый судейский беспредел, а есть Окружной административный суд Киева. Это дело станет просто хрестоматийным примером коррупции ОАСКа. Как известно, сейчас НАБУ предъявило подозрения 7 судьям ОАСК, но Генпрокуратура не дает представления на отстранение их от должности благодаря торгам с Офисом президента, и потому ОАСК продолжает себя чувствовать превосходно. Но решение судьи Арсирия (который "забыл" внести в свою декларацию загородную виллу), не может не вызывать изумления - это просто откровенное издевательство над правосудием и над государством.

Компанией "Донбассэнерго" владеет бывший депутат Блока Петра Порошенко Максим Ефимов. У Ефимова хорошие деловые отношения со Слугами народа. Он купил известный бизнес-центр "Парковый", который Генпрокуратура многие годы безуспешно требует снести за незаконную постройку и уродование Печерских холмов. И для защиты бизнес-центра на выгодных условиях предоставил "Парковый" Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа для партийных мероприятий. Все получилось отлично, Слуги народа надежно защитили бизнес-центр от претензий Генпрокуратуры, и постоянно там работают. Но Ефимов решает и другие вопросы.

Долгое время на балансирующем энергорынке существовала коррупционная схема скидок для энергокомпаний - до 45% от действующей цены. Все олигархи, которые контролируют угольные теплоэлектростанции использовали такую огромную скидку для того, чтобы выстроить теневую схему распила дешевой электроэнергии, которую заставляют продавать на рынок государственную компанию "Энергоатом". Но "Энергоатом" этими схемами загнали в убытки, поставили на грань остановки, и что-то пришлось менять. Национальная комиссия по регулированию электроэнергии 8 апреля приняла постановление № 766 вместо 45% снизил скидку до 20%. Схемы со скидками сразу потеряли свою доходность.

И вот компания "Донбассэнерго", которой владеет Максим Ефимов, подала иск в Окружной административный суд, целью которого являлось по сути отмена постановления 766, а в качестве обеспечения иска... признать незаконной сокращение размера скидки до 20%. То есть отменить решение Национальной комиссии по электроэнергии, подчиненной президенту Украины, который так любит заседать в бизнес-центре Ефимова.

30 июля дело рассматривал судья Руслан Арсирий. И он вынес решение, что, конечно, обеспечение в виде отмены постановления НКРЭКП - незаконно, и удовлетворить его нельзя.

Но 31 июля - на следующий день! - Арсирий снова проводит заседание по делу и выносит... абсолютно противоположное решение! И в обеспечение иска отменяет действие пункта 7 постановления 766, и значит отменяется скидка в 20%, а снова вводится скидка в 45%!

То есть снова начинается откровенный грабеж энергорынка - в интересах коммерческих структур.

Трудно даже подобрать слова. Это не просто коррупция - это коррупция, уверенная в своей безнаказанности. Это просто апофеоз безответственности и бесконтрольности Окружного админсуда, который успешно отбивается даже от уголовных дел, который успешно решает любые вопросы во власти.

Решение Арсирия не просто должно быть пересмотрено - президент Украины, правительство, Высший совет правосудия обязаны дать оценку решению, которым наносится прямой ущерб государству, подрываются основы энергетики.