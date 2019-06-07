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"Око за око!" Генерал розкритикував пропозицію Зеленського "не стріляти"

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Для досягнення миру на Донбасі потрібно іноді поступатися і йти на компроміс, але за умови, що Україна не торгує людьми й територією.

Про це "Фактам" розповів колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Припустимо, ми скасовуємо економічну блокаду тимчасово окупованих територій. Потрібно все обговорити, проаналізувати. Економічна блокада ОРДЛО триває з 2016 року. Які були її переваги, які недоліки? Що ми придбали, що втратили? Зрештою, ми збираємося повертати Донбас? Ми повинні розуміти, як і на яких умовах він буде інтегрований в Україну. Цей процес повинен відбуватися на таких умовах, щоб він насамперед був вигідний Україні", – пояснив військовий.

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Коментуючи пропозицію президента Володимира Зеленського припинити стріляти на Донбасі, Романенко заявив, що "це дуже важке рішення".

"Ось у нас на Донбасі знову загинули троє українських солдатів, а один поранений. Не відповідати на це? Якщо чесно, то я дотримуюся тут ізраїльської моделі ведення війни. Як там Зеленський любить говорити: "Зуб даю?" Так ось, ізраїльська модель – це зуб за зуб, око за око. Якщо ваші території обстрілюють – треба дати адекватну відповідь, достатню для того, щоб противник зрозумів, що ми не промовчимо. І я вважаю, що поки не буде підписано відповідний указ, потрібно діяти саме за таким принципом", – підкреслив генерал-лейтенант.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Водночас голова ВР Андрій Парубій зазначив, що заява про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Ігор РоманенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
ДонбасвійнаЗСУГенеральний штаб ЗСУ
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
То, что противоположной стороне можно рассуждать также, допускается? Или как всегда "а нас за що"?
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Никаких компромиссов! Все должны умереть! С обеих сторон! Все на фронт! Не перевелись еще кастрюли на Руси нашей!
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