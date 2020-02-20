Охорона Зеленського не пускала рідних Небесної Сотні до меморіалу: з'явилося відео

Працівники Управління державної охорони не пропустили до місця розстрілів Небесної Сотні їхніх родичів, поки там покладав квіти президент України Володимир Зеленський.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook політтехнолог Віктор Уколов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як рідні загиблих Героїв Революції Гідності підійшли до рамок металодетекторів. Жінка з букетом гвоздик запитала, чи можуть вони пройти. Представник поліції діалогу відповів, що він не проти. Однак охоронці президента відмовили сім'ям Небесної Сотні й попросили затриматися на кілька хвилин.

Охорона Зеленського не пустила рідних Небесної Сотні Скріншот відео

"Це чергове дно? Чергова межа, яку ви знову переступаєте?" – обурилася жінка з гвоздиками.

Через приблизно хвилину представники УДО все ж дозволили людям пройти до меморіалу. "Проходьте, будь ласка", – сказали охоронці.

Рідні загиблих пішли до місця розстрілів і з сарказмом відзначили, чому у них вже не хочуть перевіряти особисті речі при проходженні через рамки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у січні в мережі з'явилося відео, на якому видно, як охорона Зеленського затримує воїнів ЗСУ, які хотіли запалити лампадки біля пам'ятника Героям Крут.

На кадрах видно, як працівники держохорони підходять до військовослужбовців і забороняють пройти їм до пам'ятника, поки там перебуває президент.

Нагадаємо, 6 грудня у мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту Зеленського в Міноборони і Генштаб, куди він прибув на урочисті заходи з нагоди Дня ЗСУ.

Главу держави супроводжували два автобуси охорони, яка повністю роззброїла військовослужбовців, що охороняють територію Міноборони і Генштабу.

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