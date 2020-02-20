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20 лютого • оновлено в 15:59
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Охорона Зеленського не пускала рідних Небесної Сотні до меморіалу: з'явилося відео

26т
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Працівники Управління державної охорони не пропустили до місця розстрілів Небесної Сотні їхніх родичів, поки там покладав квіти президент України Володимир Зеленський.

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у Facebook політтехнолог Віктор Уколов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як рідні загиблих Героїв Революції Гідності підійшли до рамок металодетекторів. Жінка з букетом гвоздик запитала, чи можуть вони пройти. Представник поліції діалогу відповів, що він не проти. Однак охоронці президента відмовили сім'ям Небесної Сотні й попросили затриматися на кілька хвилин.

Охорона Зеленського не пустила рідних Небесної Сотні

Охорона Зеленського не пустила рідних Небесної Сотні

Скріншот відео

"Це чергове дно? Чергова межа, яку ви знову переступаєте?" – обурилася жінка з гвоздиками.

Через приблизно хвилину представники УДО все ж дозволили людям пройти до меморіалу. "Проходьте, будь ласка", – сказали охоронці.

Рідні загиблих пішли до місця розстрілів і з сарказмом відзначили, чому у них вже не хочуть перевіряти особисті речі при проходженні через рамки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у січні в мережі з'явилося відео, на якому видно, як охорона Зеленського затримує воїнів ЗСУ, які хотіли запалити лампадки біля пам'ятника Героям Крут.

  • На кадрах видно, як працівники держохорони підходять до військовослужбовців і забороняють пройти їм до пам'ятника, поки там перебуває президент.

  • Нагадаємо, 6 грудня у мережі спалахнув скандал через безпрецедентні заходи безпеки під час візиту Зеленського в Міноборони і Генштаб, куди він прибув на урочисті заходи з нагоди Дня ЗСУ.

  • Главу держави супроводжували два автобуси охорони, яка повністю роззброїла військовослужбовців, що охороняють територію Міноборони і Генштабу.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Євромайдан Небесна Сотня Розстріли на Майдані
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Революція Гідності
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Полтавский Пол
Полтавский Пол
Постояли 3 минуты и их пропустили. зачем было орать и возмущаться? бородатый и двух слов связать не может, видимо мозги жиром заплыли.
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Bandera Antonio
Bandera Antonio
Слуга боїться тих,хто його обрав.., парадокс!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо родственникам выдать желтые штаны ! Тогда будет понянто - родственники. Пропускать будут сразу и падать ниц !
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