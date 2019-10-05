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6 жовтня • оновлено в 18:17
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Охопить Донбас і Крим: у "Слузі народу" розповіли про нововведення в Україні

6.1т Читати матеріал російською

У рамках децентралізації новий адміністративно-територіальний устрій буде поширюватися, в тому числі, на тимчасово непідконтрольні території України – Крим і Донбас.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко. Для проведення децентралізації, як уточнив депутат, необхідно внести зміни до Конституції.

Після цього можна буде подавати в парламент відповідні законопроекти, зокрема, про префекти.

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"Ми будемо приймати адміністративно-територіальний устрій всієї країни, в тому числі Криму, Луганської та Донецької областей повністю. Є всі ці райони, все розраховано. Тут питання буде, звичайно, коли це почне реально діяти", – зазначив Корнієнко.

Він додав, що, згідно з дорожньою картою децентралізації, до кінця листопада буде підготовлений проект нового адміністративно-територіального устрою країни і почнеться його обговорення.

Охопить Донбас і Крим: у "Слузі народу" розповіли про нововведення в Україні

Колаж

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко допустив можливість відновлення залізничного сполучення з окупованими районами Донбасу.

У компанії "Укрзалізниця" розраховують, що до 2023 року буде відновлено залізничне сполучення з Донецькою і Луганською областями, яке було припинено у березні 2017 року. Відповідна інформація міститься в новій стратегії УЗ.

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Теми
Реформи в Україні Реформи Зеленського
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Новини Донбасу політика Партія Слуга народу
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Запасайтесь попкорном, он будет нужен, когда в Раду войдут нардепы от ОРДЛО.
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Забудьте вы про Крым . там без кастрюль все что нужно давно охопили.
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Реально тупые
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