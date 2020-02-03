"Охолов до війни!" Зеленського попередили про небезпеку домовленостей із Путіним

Чергове загострення на Донбасі, коли чи не щодня Україна дізнається про втрати в лавах захисників, свідчить про порушення однієї з ключових домовленостей між президентами Зеленським і Путіним під час "нормандського саміту" в Парижі – рішення про повне припинення вогню, починаючи з 1 січня 2020 року.

Ця домовленість і не спрацює, а перемир'я на лінії фронту не настане – допоки українська влада піддаватиметься тиску лідера країни-агресорки. Про небезпеку цього розповіли "Донбас Реалії" провідні українські експерти.

"Якби Путін хотів зачистити Донбас від бойовиків – це трапилося б завтра. Тобто слід розуміти, що мир на Донбасі – це не є мета Путіна. Немає жодного сумніву, що ескалація – це є інструмент тиску і її використовуватимуть постійно", – вважає експерт національного Інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко.

Зеленський "охолов" до питання вирішення війни на Донбасі, а Путін продовжує тиснути – експерти

Зі свого боку міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін переконує, що це дуже добре вписується у російську тактику.

"Тобто ще один обмін, підняття емоційних ставок. І вони показують, що припинення вогню можливе, тільки якщо прийняти російські умови з політичного треку", – пояснює він.

Адже ще під час зустрічі лідерів у Парижі Путін прямо заявив, що припинення вогню має відбуватися паралельно з виконанням українською стороною політичної частини Мінських домовленостей. А тиск Путіна, вважають експерти, необхідний для легалізації угруповань "Л/ДНР", і для самого Кремля, який заперечує свою участь у війні на Донбасі.

"Росія дуже хоче змусити Україну розмовляти з тією стороною, яка, власне, веде вогонь. Тобто вони говорять, що це не є Росія, що це є так звані "ДНР" і "ЛНР". Відповідно, мовляв, якщо ви хочете припинити вбивства на лінії фронту, зупинити вогонь і зробити стале перемир'я – будь ласка, розмовляйте з тією стороною", – вважає Валерій Кравченко.

Інші ж експерти стверджують, що Зеленський, "порівняно з тим Зеленським, якого ми спостерігали минулого року", уже "охолов" до намагання вирішити це болюче для всієї України питання.

"У нього немає вже того запалу, з яким він ішов тоді на зустріч. Коли він просто переступав через деякі національні інтереси тільки для того, щоб ця зустріч відбулася. Але тим не менш, мені здається, що в нього ще залишилося це уявлення, що якісь там особисті домовленості з Путіним можуть вирішити проблему війни на Донбасі", – зазначає заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог, який часто публікує кремлівські інсайди, Валерій Соловей заявив, що президент РФ Володимир Путін поставив собі за мету на 2020 рік вирішити конфлікт із Україною і навіть включити її до складу Союзної держави. В цьому напрямку Кремль поки що використовує метод пряника – зробивши привабливу пропозицію українським бізнесу й еліті.

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