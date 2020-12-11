ОГП не реєстрував проти Новинського кримінального провадження

Офіс генерального прокурора України не реєстрував кримінального провадження щодо народного депутата Вадима Новинського.

Про це стало відомо з відповіді генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової на запит народного депутата, копію якого 11 грудня розмістила на сторінці у Facebook пресслужба Новинського, повідомляють "Українські новини".

Генпрокурорка повідомила, що найвищий наглядовий орган 24 вересня зареєстрував провадження №42020000000001823 за заявою представників компанії "Гратант", водночас у зазначеному провадженні підозра Новинському не висувалося.

За даними пресслужби нардепа, аналогічну відповідь отримано сьогодні від Територіального управління Державного бюро розслідувань України в Києві.

Пресслужба нардепа зазначає, що, відповідно, поширена інформаційним агентством РБК-Україна інформація про відкриття справи проти нардепа є недостовірною й завдає шкоди його репутації. Пресслужба зажадала від агентства спростування поширеної інформації.

Водночас в коментарі УН адвокат Вадима Новинського Андрій Голуб зазначив, що поширена вчора деякими ЗМІ інформація є умисною маніпуляцією та інструментом боротьби в межах корпоративного конфлікту. Адвокат зазначив, що компанія "Гратант", за заявою якої зареєстровано згадане провадження, підконтрольна колишньому міноритарному акціонерові групи компаній "Амстор" Володимиру Вагоровському, якого відсторонили у 2014 році від управління торговельною мережею через спроби незаконного заволодіння її майном.

"Вагоровський протягом 7 років намагається криміналізувати корпоративний конфлікт і через подачу заяв про нібито кримінальні правопорушення у своїх інтересах втягнути в нього правоохоронні органи. За 7 років жоден так званий факт, зазначений у цих заявах, не знайшов підтвердження, їх ретельно досліджували і Національна поліція, і Генеральна прокуратура", — сказав адвокат.

А. Голуб також зазначив, що Володимир Вагоровський і його брат Олександр Вагоровський самі є фігурантами кримінального провадження, зареєстрованого ще в грудні 2014 року і в межах якого розслідуються факти незаконного заволодіння майном торгової мережі.

Як повідомлялося, у 2014 році Володимира й Олександра Вагоровських усунув мажоритарний акціонер ГК "Амстор" — компанія "Смарт-Холдинг", що належить Вадиму Новинському — від управління торговельною мережею.

Їх звинуватили у виведенні активів і фінансових коштів за підробленими документами на підконтрольні їм компанії, незаконному переведенні магазинів у зоні АТО на юрособи, що не підконтрольні мажоритарному акціонерові, спробах привласнити бізнес ГК "Амстор".

У лютому 2017 року Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження, в рамках якого Володимир Вагоровський підозрювався в організації фінансування терористичної організації "Донецька народна республіка".

Згідно з матеріалами справи у 2014-2015 рр. В. Вагоровський, усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, ухвалив рішення платити податки в її бюджет, а також безплатно поставляти їжу і транспорт бойовикам в обмін на неперешкоджання в роботі супермаркетів "Амстор", які залишилися на непідконтрольній Україні території.