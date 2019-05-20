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Оголосив війну: Вакарчук сказав, із чого почне у Верховній Раді

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Лідер гурту "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав Вакарчук назвав головні пріоритети партії "Голос", з якою він піде на майбутні парламентські вибори.

Подробицями артист поділився в інтерв'ю "Радіо НВ". Основні сили Вакарчук планує направити на реформу судової системи.

"У нас будуть збалансовані, але дуже кардинальні рішення. Я вважаю, що починати треба з судової системи. Якщо ми не створимо прозорі правила гри, невідворотність покарання, чітку, злагоджену роботу правоохоронних органів, про інші реформи годі й думати", – заявив він.

Новини
Дострокові вибори в Раду: Вакарчук ухвалив рішення

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радіо Свобода

Крім того, серед головних напрямків роботи його політсили Вакарчук назвав також створення конкурентного економічного середовища й антимонопольних регуляторів, що допоможе усунути монополії на українському ринку.

"Третє завдання – зробити так, щоб позбавити олігархів впливу і контролю над інформацією в країні", – сказав новоспечений політик. Він запропонував заборонити тим, чиї активи контролюють більше 1% ВВП, володіти ЗМІ.

Іншим рішенням питання володіння олігархами медіа Вакарчук бачить формування наглядових рад, в яких власник ЗМІ не може "мати більшість". Її, за словами артиста, повинні складати незалежні експерти.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Радио НВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що ставши народним депутатом, має намір і далі займатися творчістю.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Нам пока Зеленского хватит. Посмотрим на его первые шаги. Пока Вакарчукив нам не трэба.
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
р
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кулагин сергей
кулагин сергей
Как Вакарчук повторил подвиг Ляшко выиграв в лотерею миллион сразу после памаранчевой революции . Подарок ....
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