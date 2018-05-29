Офіційно: Безсмертний оголосив про те, що йде в президенти

Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив про намір балотуватися в президенти України на виборах 2019 року.
Про це політик повідомив на презентації своєї передвиборчої програми, передає INSIDER.
"Ви мене про це питали не раз, і я повідомляю, що бачу своє майбутнє в тому, щоб балотуватися в президенти", - сказав він.
Безсмертний назвав своїми головними завданнями на посаді глави держави перегляд Конституції, закон про реінтеграцію Донбасу, перегляд функцій уряду, в тому числі в питанні безпеки.
Відзначимо, Роман Безсмертний першим публічно заявив про намір балотуватися в президенти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний заявив, що з України може розпочатися глобальна війна.
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