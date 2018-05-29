Офіційно: Безсмертний оголосив про те, що йде в президенти

Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний заявив про намір балотуватися в президенти України на виборах 2019 року.

Про це політик повідомив на презентації своєї передвиборчої програми, передає INSIDER.

"Ви мене про це питали не раз, і я повідомляю, що бачу своє майбутнє в тому, щоб балотуватися в президенти", - сказав він.

Безсмертний назвав своїми головними завданнями на посаді глави держави перегляд Конституції, закон про реінтеграцію Донбасу, перегляд функцій уряду, в тому числі в питанні безпеки.

Відзначимо, Роман Безсмертний першим публічно заявив про намір балотуватися в президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роман Безсмертний заявив, що з України може розпочатися глобальна війна.