Офіційний сайт президента України не працював близько 5 годин: названо причину

Політика 16:36, 27.07.2020

У понеділок, 27 липня, посеред робочого дня перестав працювати офіційний сайт президента України.

Приблизно з 11:20 під час завантаження сторінки за посиланням www.president.gov.ua з'являлося повідомлення: "Немає зв'язку з сайтом. Хост www.president.gov.ua довго не відповідає".

Як повідомили "РБК Україна" в пресслужбі Офісу президента, причиною стала аварійна ситуація з електрикою.

Станом на 16:30 сайт вже запрацював.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакер вказав на грубу дірку на сайті уряду України.

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