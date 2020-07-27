Офіційний сайт президента України не працював близько 5 годин: названо причину
Сайт президента не працював через аварію.
У понеділок, 27 липня, посеред робочого дня перестав працювати офіційний сайт президента України.
Приблизно з 11:20 під час завантаження сторінки за посиланням www.president.gov.ua з'являлося повідомлення: "Немає зв'язку з сайтом. Хост www.president.gov.ua довго не відповідає".
Як повідомили "РБК Україна" в пресслужбі Офісу президента, причиною стала аварійна ситуація з електрикою.
Станом на 16:30 сайт вже запрацював.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хакер вказав на грубу дірку на сайті уряду України.
Поділитися в Facebook