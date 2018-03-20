Офіційний Київ звинуватив Будапешт у маніпуляціях навколо закону про освіту

Відповідаючи на вимоги МЗС Угорщини відкласти застосування українського закону про освіту, в МЗС України закинули угорській владі використання суперечки для здобуття голосів на майбутніх парламентських виборах.Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар вважає вимоги міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто відкласти застосування мовних норм закону про освіту в Україні до 2023 року "маніпуляціями". Про це він написав в одному з дописів у соціальній мережі Twitter в вівторок, 20 березня.

Боднар вказав на те, що уряд України вже затвердив законопроект про подовження перехідного періоду закону про освіту до 2023 року. Він також згадав те, що Венеціанська Комісія вже оприлюднила свій висновок щодо можливості вдосконалення закону про освіту. "Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - виснував український дипломат. Менш ніж за два тижні, 8 квітня, в Угорщині пройдуть парламентські вибори.

Напередодні глава МЗС Угорщини Сіярто наголосив, що відновлення підтримки Угорщиною євроінтеграційних прагнень України можливе лише за умови відтермінування мовних норм закону про освіту до 2023 року. Він також закликав українську владу до тісного діалогу з нацменшинами, зокрема угорською.

Нагадаємо, суперечка між Києвом та Будапештом, а також деякими іншими західними сусідами щодо нового закону про освіту триває з осені 2017 року, коли той був підписаний президентом України та набрав чинності. Стаття 7 закону передбачає повний перехід навчання у всіх державних школах після початкових класів на українську мову. Кульмінацією суперечки стала відмова Угорщини підтримувати проукраїнські ініціативи в Євросоюзі. Спроби порозуміння між українською владою та угорською меншиною в Україні щодо можливих змін до закону поки що не мали успіху.

Наприкінці лютого поточного року комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки рекомендував парламенту ухвалити відповідний урядовий законопроект. Нинішній варіант закону передбачає перехідний період для застосування мовних норм до 2020 року.