ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Офіцер ЗСУ та охоронець Коломойського: Зеленський провів нові призначення в держохороні

3.6тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони (УДО) Валерія Гелетея, призначивши замість нього підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевича.

Відповідні укази (№333-334/2019) були оприлюднені прес-службою Адміністрації президента.

Крім того, указами №335-336/2019 Зеленський звільнив першого заступника начальника УДО Володимира Дахновського. Його крісло зайняв колишній директор Інституту УДО України В'ячеслав Штучний.

Новини
"Будемо саджати!" Стефанчук сказав, коли Зеленський виконає гучну обіцянку

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Канал 24

Указом №337/2019 заступником начальника УДО – начальником Служби безпеки президента призначений Максим Донець, відомий як особистий охоронець українського олігарха Ігоря Коломойського.

Донець (на другому плані) та Коломойський

Донець (на другому плані) та Коломойський

Информатор

Відзначимо, Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов'язки командира підрозділу.

Новини
Скандал із Богданом: Верховний суд зробив заяву про призначення Зеленського

У прес-службі президента розповіли, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича Зеленський отримав від українських офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військової хитрості, яка дозволила провести без єдиного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – прямо на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це в той час повідомляли офіційні представники Генштабу ЗСУ", – йдеться в повідомленні на сайті президента.

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Відомо, що він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів.

Олексій Оцерклевич

Олексій Оцерклевич

Цензор.НЕТ

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію у 2014-му і яких армійська бюрократія потім виживала з лав ЗСУ, прийшов час підвищувати й повертати до активної службі.

Переконаний, що з новими складними обов'язками Олексій Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно доведеться несолодко. Я маю намір ходити до людей – так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які в цьому будуть бачити працівники УДО", – прокоментував призначення Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України визначився з главою АП. Посаду зайняв радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

Президент також призначив продюсера "Студії Квартал 95" Сергія Трофимова першим заступником Богдана.

Крім цього, посади заступника голови АП зайняли Юрій Костюк, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
охоронаполітикаЗбройні сили України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
1
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Афанасьев Евгений
Афанасьев Евгений
Эй, любители зе, посчитайте сколько раз за это короткое президентское правление товарищ нарушил конституцию и законы Украины. И это только начало. Держитесь крепче, качели поехали. Переобуваются все на ходу, без остановки. Судьи, рада, бывшие, стали новыми лицами со старыми бородавками. Скоро будете тихо тихо сидеть или на кухне одобрямс. Дай бог чтобы я ошибался
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Лебедева Елена
Лебедева Елена
Огpомноe спaсибo всeм тeм, кто покaзaл мнe этoт чудo-сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁hjr0t02 Прocто пpойдя прoстoй oпрос пoлучилa почти полyгодовyю зарплату)) Пoльзyйтeсь, пoкa eсть вoзможнocть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

op-