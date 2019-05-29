Офіцер ЗСУ та охоронець Коломойського: Зеленський провів нові призначення в держохороні

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони (УДО) Валерія Гелетея, призначивши замість нього підполковника Збройних сил України Олексія Оцерклевича.

Відповідні укази (№333-334/2019) були оприлюднені прес-службою Адміністрації президента.

Крім того, указами №335-336/2019 Зеленський звільнив першого заступника начальника УДО Володимира Дахновського. Його крісло зайняв колишній директор Інституту УДО України В'ячеслав Штучний.

Володимир Зеленський Канал 24

Указом №337/2019 заступником начальника УДО – начальником Служби безпеки президента призначений Максим Донець, відомий як особистий охоронець українського олігарха Ігоря Коломойського.

Донець (на другому плані) та Коломойський Информатор

Відзначимо, Олексій Оцерклевич – підполковник ЗСУ, учасник війни на Донбасі, заступник командира 1-го механізованого батальйону 93-ї окремої механізованої бригади за часів боїв за Донецький аеропорт (ДАП), згодом виконував обов'язки командира підрозділу.

У прес-службі президента розповіли, що рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича Зеленський отримав від українських офіцерів, а також від ветеранів, волонтерів і журналістів.

"Олексій "Купол" Оцерклевич став відомим завдяки військової хитрості, яка дозволила провести без єдиного пострілу ротацію наших військових і добровольців у ДАПі – прямо на очах у ватажка російських найманців Мотороли. Про це в той час повідомляли офіційні представники Генштабу ЗСУ", – йдеться в повідомленні на сайті президента.

За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм Оцерклевич був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Відомо, що він принципово відстоював інтереси бійців у суперечках із керівництвом, через що не мав прихильності з боку пострадянських генералів.

Олексій Оцерклевич Цензор.НЕТ

"Вважаю, що таких офіцерів, як Олексій Оцерклевич, а також професійних сержантів і рядових бійців, які добровільно йшли в армію у 2014-му і яких армійська бюрократія потім виживала з лав ЗСУ, прийшов час підвищувати й повертати до активної службі.

Переконаний, що з новими складними обов'язками Олексій Оцерклевич впорається гідно. Адже зі мною йому точно доведеться несолодко. Я маю намір ходити до людей – так часто, як зможу. Незважаючи на ризики, які в цьому будуть бачити працівники УДО", – прокоментував призначення Зеленський.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України визначився з главою АП. Посаду зайняв радник Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан.

Президент також призначив продюсера "Студії Квартал 95" Сергія Трофимова першим заступником Богдана.

Крім цього, посади заступника голови АП зайняли Юрій Костюк, Кирило Тимошенко і Руслан Рябошапка.

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