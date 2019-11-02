Офіцер пояснив "обмеженому" Сивосі, хто врятував його від смерті

Офіцер, волонтер і журналіст Мирослав Гай заявив, що радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо має "обмежені уявлення про світ".

Зокрема, у колишнього коміка невірні уявлення про поділ українців на певні соціальні групи, - сказав офіцер в блозі OBOZREVATEL, коментуючи останню заяву Сивохи про "войовничу меншість".

"Я думаю, що він мислить і дозволяє собі публічно висловлюватися згідно тих обмежених уявлень про світ, які у нього склалися протягом життя", – зауважив офіцер. І додав, що Сивохо на новому високому посту озвучує поради "космічного масштабу і такої ж космічної дурості".

Мирослав Гай прокоментував слова Сивохи про "войовничу меншість"

Гай заявив, що бачення Сивохи ситуації в Україні, яке він висловлює в своїх заявах, "несе шкоду Україні". "Чому? Тому що в Україні зараз немає жодного села чи міста, де не було б хоча б одного загиблого на цій війні військовослужбовця", – нагадав офіцер.

"Більшість загиблих військовослужбовців свідомо пішли на захист своєї держави. Часто це були люди мирних професій. Серед них були музиканти, поети, письменники, вчені, бізнесмени, айтішники, фермери, тобто люди абсолютно різних соціальних груп, причому часто дуже успішні. Наприклад, Василь Сліпак", – нагадав Гай.

"Вони віддали свої життя, фактично зупинили агресію Російської Федерації і врятували Сивоху від поневірянь, можливої смерті, життя в окупації або еміграції. Вони зберегли можливість для пана Сивохи вільно висловлюватися", – сказав він.

На його думку, "ці смерті утворили логічний ланцюжок: Володимир Зеленський став президентом, "слуги народу" стали депутатами, а пан Сивохо став радником секретаря РНБО".

Як писав OBOZREVATEL, раніше екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив: Сергій Сивохо має можливість "спокійно розгулювати по Києву" завдяки "войовничій меншості", проти якої виступає.

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