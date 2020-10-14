Офіс Зеленського відзвітував про засідання ТКГ: обговорювали, як виконувати Мінські угоди

У середу, 14 жовтня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції за участю делегацій України і Росії за модераторства ОБСЄ.

Як повідомив Офіс президента, на початку засідання глава української делегації Леонід Кравчук привітав сторони ТКГ з Днем захисника України, в глава СММ ОБСЄ Яшар Халіт Чевік зазначив, що режим тиші дотримувався вже 80 діб.

"Під час обговорення політичних питань говорилося про недопущення блокування роботи ТКГ, також обговорювалися пропозиції до плану дій щодо реалізації Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей", – сказано в заяві.

Українська сторона знову підняла питання формування групи експертів під егідою МАГАТЕ для моніторингу зберігання радіоактивних матеріалів в ОРДЛО, також обговорювалася необхідність оновленого плану розмінування в зв'язку з наближенням зими.

В ОБСЄ відзначили, що українська сторона передала список з чотирьох категорій полонених для обміну. Також сторони висловили готовність одночасно відкрити два нових КПВВ в Луганській області на початку листопада.

"Не дивлячись на складний процес, можна відзначити позитивні зрушення в частині розблокування консультацій в рамках ТКГ, а також продовження розмінування на трьох ділянках в Донецькій і Луганській областях України", – додали в ОП.

Новина доповнюється.