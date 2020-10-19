Офіс Зеленського – про заборону книги "Справа Василя Стуса": здивовані, але незалежність судів під сумнів не ставимо

В Офісі президента України здивовані деякими формулюваннями Дарницького райсуду Києва, який заборонив книгу "Справа Василя Стуса".

Як повідомляється на сайті глави держави, в ОП взяли до уваги судове рішення і заяви автора книги Вахтанга Кіпіані.

"Взяли до відома рішення Дарницького районного суду міста Києва щодо книги "Справа Василя Стуса". Також взяли до уваги заяви автора книги Вахтанга Кіпіані та представників видавництва про намір подати апеляцію. Це щонайменше свідчить про те, що суспільство готове відстоювати свої права. Безумовно, здивовані деякими формулюваннями в зазначеному рішенні. Хоча не ставимо під сумнів незалежність судової гілки влади", – йдеться в повідомленні.

В ОП пояснили, що книга є обробкою реальної репресивної кримінальної справи проти Василя Стуса, порушеної в СРСР, за якою він був засуджений.

"Вважаємо дивним визначення позивача Медведчука В. В. як "персонажа (дійової особи) твору". Більшу частину змісту книги становить точний передрук матеріалів кримінальної справи. Тобто, документальна основа книги не викликає ніяких сумнівів. Отже, саме за цією логікою книги, Медведчук В. В. є учасником справжнього процесу, який мав місце в історії, а не просто "персонажем твору". Поведінка учасника проаналізована виключно на підставі документально зафіксованих фактів, які не є продуктом літературної творчості авторів і літературною вигадкою", – підкреслили у Зеленського.

В Офісі президента нагадали, що цензура в Конституції України заборонена в будь-яких проявах.

"Закликаємо всіх громадян мати сміливість чесно дивитися на події минулого нашого народу і дій або бездіяльності окремих осіб", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дарницький районний суд міста Києва заборонив розповсюдження тиражу книги журналіста і історика Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Однак читачі встигли розкупили вже видану продукцію за лічені хвилини після резонансного рішення.

Також видавництво Vivat заявило, що надрукує ще один наклад книги, поки не набуло чинності рішення суду. Новий тираж орієнтовно з'явиться 2 листопада, і складе 3500 примірників.