Офіс Зеленського – про передачу вагнерівців РФ: очікували від Білорусі більш коректного рішення

Юрій Сергієнко Політика 23:23, 14.08.2020 Оновлено: 23:26, 14.08.2020

В Офісі президента України відреагував на передачу Росії бойовиків ПВК "Вагнер", в тому числі і воювали на Донбасі.

Україна очікувала від Білорусі більше юридично коректного і зваженого рішення, повідомляється в Telegram-каналі ОП.

"Україна з жалем приймає рішення Республіки Білорусь передати Росії раніше затриману групу осіб, які належать до ПВК "Вагнер". Українська сторона очікувала більш юридично коректного і зваженого рішення", – йдеться в заяві.

Telegram Офісу президента

Нагадаємо, в МЗС зазначили, що Білорусь повинна була на підставі поданих Україною документів почати екстрадиційну перевірку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білорусь передала Росії затриманих членів приватної військової компанії "Вагнер", в тому числі і тих, які воювали на Донбасі. Йдеться про 32 громадян РФ. Ще один залишився в Білорусі, оскільки він має білоруське громадянство.

Бойовики російської ПВК "Вагнер" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".

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