Офіс Зеленського оконфузився з перекладом його інтерв'ю New York Times

Мирослав Семенюк Політика 15:35, 20.12.2020 Оновлено: 15:39, 20.12.2020

Між текстом інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американській газеті The New York Times і його перекладом Офісом глави держави знайдено відмінності.

На це звернуло увагу видання "Телеграф". Так, у відповіді на одне із запитань Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією серед країн колишнього СРСР".

Скрин nytimes.com

Однак у перекладі ОП журналіст нібито називає не Україну, а Зеленського "найголовнішим демократичним лідером на пострадянському просторі".

"Щодо лідерства, то я дуже спокійно до цього ставлюся", – відповідає президент.

Скрин president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський дав велике інтерв'ю The New York Times, у якому розповів про плани України на 2021 рік, боротьбу з корупцією, про відносини із США і вакцину від коронавірусу, а також про ситуацію на Донбасі.

OBOZREVATEL зібрав топові заяви Зеленського.

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