Офіс Зеленського оконфузився з перекладом його інтерв'ю New York Times

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Політика
23,1 т.
Знайдено казус із перекладом інтерв'ю Зеленського

Між текстом інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американській газеті The New York Times і його перекладом Офісом глави держави знайдено відмінності.

На це звернуло увагу видання "Телеграф". Так, у відповіді на одне із запитань Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією серед країн колишнього СРСР".

Скрин nytimes.com

Однак у перекладі ОП журналіст нібито називає не Україну, а Зеленського "найголовнішим демократичним лідером на пострадянському просторі".

"Щодо лідерства, то я дуже спокійно до цього ставлюся", – відповідає президент.

Скрин president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський дав велике інтерв'ю The New York Times, у якому розповів про плани України на 2021 рік, боротьбу з корупцією, про відносини із США і вакцину від коронавірусу, а також про ситуацію на Донбасі.

OBOZREVATEL зібрав топові заяви Зеленського.

Українапрезидентінтерв`юВолодимир Зеленський