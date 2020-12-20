Офіс Зеленського оконфузився з перекладом його інтерв'ю New York Times

Між текстом інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американській газеті The New York Times і його перекладом Офісом глави держави знайдено відмінності.

На це звернуло увагу видання "Телеграф". Так, у відповіді на одне із запитань Зеленський назвав Україну "найбільшою демократією серед країн колишнього СРСР".

Однак у перекладі ОП журналіст нібито називає не Україну, а Зеленського "найголовнішим демократичним лідером на пострадянському просторі".

"Щодо лідерства, то я дуже спокійно до цього ставлюся", – відповідає президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський дав велике інтерв'ю The New York Times, у якому розповів про плани України на 2021 рік, боротьбу з корупцією, про відносини із США і вакцину від коронавірусу, а також про ситуацію на Донбасі.

OBOZREVATEL зібрав топові заяви Зеленського.