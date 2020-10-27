Офіс Зеленського назвав рішення ОАСК щодо Ситника "неостаточним"

В Офісі президента України заявили, що Національне антикорупційне бюро, незважаючи на рішення Окружного адміністративного суду Києва про звільнення Артема Ситника, залишається повноцінно функціонуючим органом.

Така відповідь оприлюднена на сайті Офісу президента з урахуванням заяви міністра юстиції Дениса Малюськи.

"З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного і прогресивного розвитку нашої держави", – йдеться в повідомленні.

Також в ОП підкреслили, що вирішення будь-яких спорів за участю антикорупційних органів або їхніх посадових осіб, не повинні зашкодити роботі і незалежності антикорупційної інфраструктури.

"Сьогоднішні повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом Національного антикорупційного бюро України викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві і стали підставою для очевидних спекуляцій. З відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним за того, що воно буде оскаржене", – пояснили у Зеленського.

Також в ОП нагадали, що винятковий перелік підстав для звільнення директора НАБУ міститься в чинному законодавстві, і він може бути змінений за рішенням Верховної Ради, а не суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про звільнення з посади директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, а також про рішення вилучення прізвища посадової особи з реєстрів як керівника антикорупційного органу 27 жовтня підтвердила пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

У НАБУ рішення суду розцінили як втручання в свою роботу і мають намір його оскаржити.