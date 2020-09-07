Офіс президента "засекретив" наради координаційної ради щодо COVID-19

Координаційна рада з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Україні, яка була створена президентом Володимиром Зеленським на початку березня, припинила фіксувати власні рішення.

Так, засідання члени ради ще проводять, однак уже не ведуть протоколи за підсумками нарад. Про це відповіли на запит громадської організації StateWatch в Офісі президента.

"Засідання Координаційної ради відбуваються залежно від потреб ради. Протоколи засідань Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 не ведуться", – йдеться у листі ОП.

Відповідь ОПУ. StateWatch

За словами голови StateWatch Гліба Канєвського, нині невідомо навіть, коли відбувалися засідання ради протягом останніх місяців, як і хто в них брав участь, та які ухвалював рішення.

"Відсутність протоколів із конкретними прізвищами та рішеннями фактично унеможливлює демократичний контроль над результатами діяльності такої ради при президентові України", – підкреслив він.

Зазначається, що на додаткові запити експертної організації в ОПУ змогли надати тільки один протокол селекторної наради, яка відбулася ще 25 березня 2020 року під головуванням президента, а також за участю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голів ОДА, облрад і мерів міст-обласних центрів.

Один із протоколів Коордради при Зеленському, які перестали вести в ОПУ StateWatch

Тоді на засіданні органам виконавчої влади було доручено виконання деяких рішень, зокрема про:

сприяння спрощенню процедури виділення коштів з резервного фонду в умовах надзвичайних ситуацій;

видатки на доплату медикам, які задіяні до боротьби з коронавірусом;

забезпечення працівників окремих органів влади засобами індивідуального захисту;

тимчасову заборону перетинання державного кордону для деяких категорій осіб;

забезпечення одиноких осіб похилого віку продуктовими наборами;

забезпечення харчуванням особового складу Збройних Сил України;

підтримку суб’єктів мікро- та малого підприємництва на період карантину;

формування реєстру потреби регіонів у медичному обладнанні тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 березня президент України Володимир Зеленський видав указ про створення Координаційної ради з протидії поширенню коронавірусу. У ньому зазначено, що хвороба створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці і важкі соціально-економічні та демографічні наслідки.