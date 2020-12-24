Офіс президента виправив новину про "Велике будівництво" після критики соціологів

Офіс президента (ОПУ) виправив інформацію про соцопитування фонду Демократичні ініціативи за програмою "Велике будівництво" після критики з боку соціологів.

Про це повідомляє LIGA.net

Раніше в новині на сайті президента йшлося про те, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказано уточнене формулювання з опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну".

У коментарі, наданому LIGA.net пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.

"Результати підтверджують, що "Велике будівництво" ввійшло в п'ятірку найбільших подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найпозитивніша подія року. Не бачу жодних протиріч", – заявив Тимошенко.