Офіс президента виправив новину про "Велике будівництво" після критики соціологів

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Кирило Тимошенко

Офіс президента (ОПУ) виправив інформацію про соцопитування фонду Демократичні ініціативи за програмою "Велике будівництво" після критики з боку соціологів.

Про це повідомляє LIGA.net

Раніше в новині на сайті президента йшлося про те, що в опитуванні Демініціатив 93% назвали будівельну програму президента Володимира Зеленського головною позитивною подією минулого року. Тепер там вказано уточнене формулювання з опитування: "програму "Велике будівництво" назвали подією року 11,3% опитаних, з них 93% оцінили її як позитивну".

У коментарі, наданому LIGA.net пресслужбою ОП, заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що і в опитуваннях групи Рейтинг та КМІС, і в опитуванні Демініціатив більшість українців підтримує інфраструктурні ініціативи.

"Результати підтверджують, що "Велике будівництво" ввійшло в п'ятірку найбільших подій року (враховувалися як негативні, так і позитивні події). І саме президентська програма була визначена українцями як найпозитивніша подія року. Не бачу жодних протиріч", – заявив Тимошенко.

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