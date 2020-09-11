Офіс президента відзвітував про переговори з Росією щодо Донбасу

Юрій Сергієнко Політика 23:42, 11.09.2020 Оновлено: 23:55, 11.09.2020

В Офісі президента України Володимира Зеленського розповіли про підсумки переговорів радників глав держав "нормандського формату".

Під час зустрічі велика увага була приділена питанням взаємного звільнення утримуваних осіб та забезпечення повного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до них, повідомляється на сайті ОП.

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