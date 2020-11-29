Офіс президента відхрестився від слів заступника Єрмака щодо Ситника

Заява заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова про діяльність НАБУ є його особистою думкою і не відображає офіційної позиції глави держави.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України 29 листопада. Татаров зазначив, що він працює в команді президента і повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

"Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів", – сказав заступник голови ОП.

У повідомленні підкреслено, що визнання неконституційними окремих положень Закону "Про Національне антикорупційне бюро України" хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність цього органу і його директора Артема Ситника.

Також відзначено, що закон буде вдосконалений для його повної відповідності Конституції України.

"За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського" , – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, корінням проблем в антикорупційній політиці України є директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Таку думку висловив юрист, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров.