Офіс президента розкрив нові дані про візит Зеленського до Оману: їздив не від держави

Марина Ліснічук Політика 11:56, 14.05.2020 Оновлено: 14:56, 14.05.2020

В Офісі президента заявили, що глава держави Володимир Зеленський їздив до Оману в рамках неофіційного візиту та суто за власні кошти.

Таку відповідь в ОП надали на запит народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка. У своєму Telegram-каналі він опублікував відповідний документ.

За словами нардепа, у ньому також зазначається, що жодних документів президент в Омані не підписував і ніякої делегації там не передбачалося.

"Але в мене питання, чому тоді в цю подорож із Зеленським вирушила державна охорона та хто сплачував її послуги? І чому речниця президента Юлія Мендель спершу заявляла про "зустрічі на найвищому рівні" в рамках цієї поїздки, а потім виявилося, що все це неофіційно?" – прокоментував відповідь від ОП Гончаренко.

Він підкреслив, що потрібно вимагати довести цю історію до кінця.

Документ
t.me/oleksiihoncharenko
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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не знайшло порушень, перевіряючи політ президента України Володимира Зеленського в Оман.

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