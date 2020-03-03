Офіс президента роздав "слугам" підказки щодо критики Кабміну в Раді

Офіс президента України роздав народним депутатам з фракції "Слуга народу" документ, в якому вказані підказки для аргументації претензій до уряду і главам силових відомств напередодні позачергового засідання Верховної Ради.

Про це повідомляє видання "Новое время", яке отримало такий документ в своє розпорядження.

У тексті документ сказано, що Кабінету міністрів зараз потрібне "потрійна перезавантаження": політичне, структурне і кадрове.

Олексій Гончарук

"Ми визнаємо досягнення уряду – зниження інфляції, зниження облікової ставки НБУ, успішні переговори щодо газу, боротьба з тіньовими ринками (зокрема, грального бізнесу). Але ми не можемо і не будемо закривати очі на перекоси і дисбаланси в політиці Кабміну – провальну політику по промисловому виробництву, спад експорту через стійку ревальвацію гривні, низькі обсяги бюджетних надходжень", – йдеться тексті.

Відзначається, що Кабмін не впорався з позитивними змінами, а населення не відчуває свого добробуту і безпеки. У тексті підкреслюється, що уряд "не має чіткої стратегії, як зупинити падіння промисловості" і не отримало підтримки інвесторів.

Нардепи в Раді

"У виборців, з якими ми зустрічаємося, є враження, що політика українського уряду ведеться в інтересах зовнішніх кредиторів країни, а не в інтересах народу. На жаль, ми не маємо достатньо аргументів, які могли б спростувати цю думку", – зазначено в документі .

Також нардепам відзначили, що потрібно критикувати бездіяльність міністрів, через що "цілі галузі залишилися або без нагляду держави". "Слуги народу" повинні вказати на відсутність комунікацій з Верховною Радою і президентської фракцією.

"Слуги народу"

У документі наголошено на те, що потрібно критикувати міністрів, котори не впоралися зі своїми обов'язками.

"Керівники ряду центральних органів виконавчої влади та служб, які є критично важливими для наповнення бюджету, не показують той результат, який міг би задовольнити вимоги народу України. Зокрема, мова йде про митну службу. Купа людей "застрягла" в соціальних ліфтах, і разом з тим, уряд не може знайти керівників і фахівців для роботи в відомствах", – йдеться в документі.

"Слугам" запропоновано критикувати Офіс генпрокурора і НАБУ за те, що ці органи не діють відповідно до "запитом суспільства на справедливість".

Кабмін в Раді

"Президент неодноразово підкреслював: ніяких "недоторканних" у нього не буде. Незалежно від того, на якій посаді людина працює, скільки вона працювала в команді, наскільки вона близька до Президента. Єдиний критерій – чесність та ефективність. На одну посаду людина не призначається назавжди. На будь-якій посаді чесність і порядність має поєднуватися з професіоналізмом і ефективністю. З тими, хто не готовий відповідати цим критеріям – ми будемо прощатися, не чекаючи кінця повноважень", – сказано в документі з ОПУ.

Крім того, в "шпаргалці" для депутатів написано, що потрібно сказати, що політики намагалися налагодити роботу з Кабміном і силовиками, але не отримали бажаного результату.

"У нас немає мети відправити когось у відставку просто "щоб відправити". Ми чітко бачимо, де є проблеми і наша мета – ці проблеми вирішити. Проте, якщо хтось вирішить піти – ми поставимося до цього з розумінням. Нові політики відрізняються від старих не віком і навіть не місцем отримання освіти. Вони відрізняються насамперед тим, що не тримаються за посади або мандати. ІІзнаходять в собі мужність визнавати власні помилки і прорахунки", – відмічено в документі.

У тексті додано, що зміна міністрів не означатиме "реваншу старої політики", а повинні прийти люди, які "не крадуть і не брешуть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася офіційна повістка позачергового засідання Верховної Ради 4 березня, яке скликав президент України Володимир Зеленський.

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