Офіс президента про Юрченка: обурює його зухвалість, влада – не місце для "плюшок"

Мирослав Семенюк Політика 11:18, 17.09.2020 Оновлено: 12:02, 17.09.2020

Офіс президента України обурений діями народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка, підозрюваного в хабарництві.

В заяві, опублікованій на офіційному сайті президента, йдеться, що найбільше в поведінці Юрченка обурює зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного.

"Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став "героєм" того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок", – зазначили в ОП.

У президента свідомо залишили в стороні правову складову цієї історії, але констатували, що з політичного й морального погляду Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. "Влада – не місце для "плюшок", – підкреслюється в заяві.

В ОП сподіваються, що матеріали цієї та інших гучних справ зібрані в достатній кількості й належні за своєю якістю, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді.

"Очікуємо, що пан Юрченко співпрацюватиме з представниками НАБУ, САП та Офісу генерального прокурора для встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів. Політично й морально всі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство", – говориться в повідомленні.

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