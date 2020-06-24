Офіс президента приставив до Разумкова платного "наглядача", – ЗМІ

Керівнику апарату Верховної Ради В’ячеславу Штучному в Офісі президент нібито платять гроші за те, щоб він слідкував за діями глави парламенту Дмитра Разумкова.

Про це з посиланням на одного з впливових депутатів "Слуги народу" пише "Українська правда". Зазначається, мовляв, "наглядача" над спікером призначили через те, що його "амбіції не дають спокою ОП".

"Діма якось дізнався, що Штучний "сидить на зарплаті" в ОПУ. Викликає його і каже: "Мені говорять, що платить Банкова". А той йому відповідає: "Так. Ви ж мені нічого не пропонуєте, то я і погодився". Разумков аж присів від такої "відвертості". Каже, давай заяву, але Штучний якось з’їхав. Увечері дзвонить до Діми президент: "Я чув, ти хочеш звільнити Штучного. Не чіпай його, це член нашої команди". Діма: "Так я його ж брав на роботу, це мій підлеглий, я буду розбиратись сам", – цитує видання розповідь анонімного "слуги".

Він зазначив, нібито нинішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак поводиться із Разумковим як друг, але водночас "за спиною створює конфлікти". За словами джерел в оточенні глави ВРУ, сам він вважає, що "купівля Штучного не обійшлась без Єрмака".

Керівник апарату Верховної Ради В’ячеслав Штучний (cuttherope13.live)

Зі свого боку видання підкреслює, нібито люди керівника ОП, хоч поки й не публічно, "промацують можливість зняття Разумкова з посади".

"Проблеми у Разумкова виникли не тому, що щось не так робить, чи погано працює, а через те, що демонструє свою самостійність. За неповний рік роботи в парламенті він вибудував рівні відносини з усіма фракціями, їздить з офіційними поїздками в регіони, що уже давно стало прерогативою президента", – йдеться у матеріалі.

Крім цього, зазначається, що в "Слузі народу" на Разумкова орієнтується до 30 нардепів – переформатована так звана "Група 719", яку назвали так на честь номера у готелі Rixos у Трускавці, де жив під час тренінгу "слуг" депутат Сергій Бабак.

"Діма цю групу не збирав, не групував, спеціально нічого такого не робив, щоб не викликати ревності на Банковій. Хоча міг. Але так, справді, люди до нього тягнуться. Разумков із нами комунікує, радиться з різних питань", – заявив один із членів вказаної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат України від партії "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що у Верховній Раді нібито порушувалося питання про голосування за зняття Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.