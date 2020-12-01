Новий радник Єрмака Арестович заявив, що буде "мостом" в Офісі Зеленського

Олексій Арестович, новопризначений позаштатний радник глави Офісу президента України Андрія Єрмака, заявив, що на цій посаді буде займатися стратегічними комунікаціями.

У коментарі "Стране" він розповів, що на цю посаду його запросив особисто глава ОП.

"Мене викликав Андрій Єрмак. Сказав, мовляв, "залік за ТКГ, давайте рухатися далі". Є ще сектор, який потребує вибудовування і координації інформаційної політики. Це сектор національної безпеки й оборони, військово-технічного співробітництва. А також допомога Міністерству зі справ ветеранів", – сказав спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Він зазначив, що буде займатися комунікацією саме в цій сфері, координацією відомств між собою.

"Буду працювати "мостом" між Верховною Радою, Кабміном, Офісом президента і сектором безпеки й оборони", – перерахував свої обов'язки Арестович.

Він уточнив, що співпрацює з радником Єрмака Михайлом Подоляком, який також відповідає в ОП за інформаційну політику.

"Ми з Михайлом щільно співпрацюємо, але Михайло займається комунікаціями загалом, а я – конкретно безпекою, обороною, військово-технічним співробітництвом", – зазначив Арестович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Єрмак призначив Олексія Арестовича своїм позаштатним радником із питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки й оборони 1 грудня.