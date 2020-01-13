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13 січня • оновлено в 11:42
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Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби: у чому звинувачує

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Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти колишнього глави Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит депутата партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, повідомляється на його сторінці у Facebook. У документі зазначено, що 13 грудня було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання у діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства).

За словами Гончаренка, вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Проти Романа Труби відкрили кримінальне провадження

Проти Романа Труби відкрили кримінальне провадження

"Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства неодноразово і цинічно порушувала закон. У цьому разі простого звільнення з посади – недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів – це справа честі для правоохоронців" , – написав нардеп.

Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби: у чому звинувачує

Facebook Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Роман Труба заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховувальні пристрої.

  • У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

  • Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

  • Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

  • В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР ..

  • 27 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослуховування, яке виявили у вересні в його кабінеті.

  • Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.

  • 3 грудня Романа Трубу звільнили з посади директора Державного бюро розслідувань.

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Автор
Гліб Іванов
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