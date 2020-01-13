Офіс генпрокурора відкрив справу проти Труби: у чому звинувачує

Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження проти колишнього глави Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит депутата партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, повідомляється на його сторінці у Facebook. У документі зазначено, що 13 грудня було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання у діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства).

За словами Гончаренка, вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

Проти Романа Труби відкрили кримінальне провадження

"Записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екскерівник відомства неодноразово і цинічно порушувала закон. У цьому разі простого звільнення з посади – недостатньо. Вважаю, що неупереджене розслідування дій Труби та інших фігурантів – це справа честі для правоохоронців" , – написав нардеп.

Facebook Олексій Гончаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Роман Труба заявив, що в його кабінеті були знайдені прослуховувальні пристрої.

У мережу злили записи розмов у кабінеті Труби. У них фігурує глава Офісу президента Андрій Богдан.

Труба запанікував, запевнивши, що плівки – фейк.

Президент України Володимир Зеленський не зміг пояснити скандал із ДБР, запевнивши, що нічого не знає про записи.

В ефірі "Свободи слова" Труба уникнув відповіді, чи був його голос на плівках із записами розмов у ДБР ..

27 листопада директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів подробиці про прослуховування, яке виявили у вересні в його кабінеті.

Близький соратник глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Ігор Щербина нібито намагався продати закриття справи в ДБР за 150 тисяч доларів.

3 грудня Романа Трубу звільнили з посади директора Державного бюро розслідувань.

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