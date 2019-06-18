Офіс біля ФСБ: що відомо про кандидата від "Слуги народу" з російським паспортом

Кандидат у депутати від "Слуги народу" з російським паспортом Михайло Соколов має офіс у Москві біля центральної будівлі ФСБ Росії.

Він значиться у списку партії під 99-м номером, повідомляє активіст Сергій Стерненко у своєму відеозверненні.

Стерненко також зазначає, що Соколов підтримував російську агресію у Грузії, і писав, що патріотизм шкідливий для України.

"Якщо український патріотизм означає овації Саакашвілі і осуд Росії, незважаючи на реальний стан справ, отже, патріотизм шкідливий для України", — писав Соколов у статті "Я — Антипатріот" на Українській правді.

На своїй сторінці у Facebook Соколов визнав, що має російське громадянство і збирається від нього відмовитися. Нібито український паспорт отримав лише на початку 2018 року.

Також Сколов визнав, що їздив до Росії щонайменше до 2016 року включно, тобто через два роки після нападу на Україну. Коментувати свою критику українського патріотизму і підтримку російської агресії у Грузії Соколов не став.

Проте на сайті партії "Опозиційна платформа — За життя" можна знайти новину, як глава партії Юрій Бойко підписує угоду із Всеукраїнською аграрною радою — організацією, в якій Соколов обіймає посаду заступника голови.

Джерело — сайт партії "Опозиційна платформа — За життя" (на фото червоним позначений Михайло Соколов)

Як відомо, Юрій Бойко та Сергій Льовочкін є близькими партнерами олігарха Дмитра Фірташа.

Відомий журналіст і блогер Сергій Іванов написав, що Соколов раніше збирався йти у депутати від Опоблоку.

В інтернеті легко знайти також фірму Соколова — Kesarev Consulting. Згідно із сайтом компанії, Михайло Соколов є в ній керівним партнером. А один з трьох офісів фірми Соколова розташований у центрі Москви на вул. Микільській, 10 на Луб'янці, буквально за 100 метрів від центральної будівлі ФСБ Росії. На сторінці консалтингової кампанії регулярно з'являтися новини щодо успіхів у лобіюванні на території Росії, України, Казахстану.

Цікаво, що близький партнер Солокова і керівник Всеукраїнської аграрної ради свого часу підтримував кандидатуру Юлії Тимошенко на посаду президента. Андрій Дикун навіть виступав на її підтримку на її заході "Новий курс".

Джерело – офіційний канал Юлії Тимошенко на YouTube

А ще один заступник Дикуна по Всеукраїнській аграрній раді — Денис Марчук — зараз кандидат у списку під номером три від Аграрної партії, яку очолив народний депутат і артист Михайло Поплавський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 червня партія "Слуга народу" провела з'їзд, на якому озвучили імена перших 100 кандидатів до Верховної Ради.

Стало відомо, що за мажоритарними округами від партії Зеленського до парламенту підуть два журналіста телеканалу "1+1" Олександр Дубинський і Ольга Василевська-Смагляк.

Телеведучого і ресторатора Миколу Тищенка, який має намір балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради, запідозрили у тому, що він купив собі місце у партії "Слуга народу".

У списки "Слуги народу" потрапила також блогерка з Криму Ліза Богуцька, що збила насмерть п'яного пішохода.

У партії також засвітилася тусівниця з Києва Ірина Панченко, однак після розмов про те, що вона купила місце у "Слузі народу", дівчину виключили з політсили.

Якщо ви володієте інформацією про скандальні факти з біографії кандидатів, представлених у списках політичних партій на вибори-2019 до Верховної Ради, просимо повідомляти редакції. Українці заслуговують знати правду!

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