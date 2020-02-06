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7 лютого • оновлено в 09:16
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"Одразу набрав Баканова!" Зеленський висловився про обшук на "1+1"

9.6т
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Президент України Володимир Зеленський, заявив, що, за його даними, "плівки Гончарука" монтували в приміщенні, яке раніше обшукали співробітники СБУ.

Водночас про те, що обшук відбувався саме на телеканалі "1+1" глава держави нібито дізнався з допису в соцмережі нардепа від СН Олександра Дубінського. Про це він розповів на засіданні фракції "Слуги народу" 6 лютого, інформує LIGA.net із посиланням на джерела в партії.

"Каже, що... одразу ж набрав (главу СБУ Івана) Баканова", – йдеться в повідомленні.

Зеленський дізнався про обшук на "1+1" з повідомлення Дубінського

Зеленський дізнався про обшук на "1+1" з повідомлення Дубінського

За його словами, президент також розповів про те, що у слідства є інформація, що "плівки" монтувалися саме в приміщенні, де відбувся обшук, але хто злив їх у ЗМІ – правоохоронці не знають.

Співрозмовник додав, що днями такі ж обшуки здійснювалися за місцем проживання 25 співробітників Управління державної охорони, які перебували поруч із кабінетом прем'єра у день витоку даних.

А ось інше джерело у фракції, посилаючись на дані слідства, заявило, що аудіо справді завантажували на YouTube за IP-адресою офісу "1+1".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Обшуки СБУ "Плівки" Гончарука
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Партія Слуга народу
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nic nic_
nic nic_
дізнався з допису в соцмережі нардепа від СН.Если правда,то это не весело.Народ,а что случилось.Так ведь ....Что вы говорите.А я не знал
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