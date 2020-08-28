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Однокурсник Путіна назвав Лукашенка "психопатом"

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
4,3 т.
Олександр Лукашенко

Лукашенка назвали "психопатом". (Комсомольська правда)

Глава Білорусі Олександр Лукашенко, переобрання якого на шостий термін президентства не визнають у країні, – "психопат" і живе владою. Але тепер його відхід з посади може обернутися для нього ганьбою.

Такою думкою про нього поділився колишній розвідник КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець. В інтерв'ю "Гордону" він розповів, що стежить за історією білоруського лідера ще з 90-х років.

"Багато що вже забули, що в середині 90-х його серйозні політичні противники зникли з життєвого простору. А потім один із представників правоохоронних органів втік до Німеччини і там розповів всю історію. Там кров лилася", – нагадав КДБіст.

За його словами, Лукашенко вийшов із Радянського Союзу і примудрився продовжити управління Білоруссю приблизно так, як він керував свого часу радгоспом. Тому він так до нього і ставитися – як до колишнього директора радгоспу, який "зробив несподівано успішну кар'єру між молотом і ковадлом" – Заходом і Сходом.

"Я до нього завжди ставився як до психопата, тобто людини з месіанським комплексом на межі психопатії. Він людина, для якої влада – це все, його життя. Треба сказати, він із царем у голові", – зізнався колишній радянський розвідник.

Також Швець зазначив, що Лукашенко дуже "засидівся" у владі і йому вже час покинути свою посаду.

"Якби він вчасно пішов, він би ще й в історію Білорусі увійшов. А так – можливо, з ганьбою. Найголовніше в кожній п'єсі – це піти вчасно зі сцени", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мінський психіатр Дмитро Щигельський заявив, що Олександр Лукашенко має ознаки параноїдального і низки інших психічних розладів особистості протягом багатьох років. Розлади психіки у нього він описав в об'ємній роботі ще в 2001 році.

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БілорусьПротести у БілорусіЮрій ШвецьОлександр Лукашенко
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