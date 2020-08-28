Однокурсник Путіна назвав Лукашенка "психопатом"

Глава Білорусі Олександр Лукашенко, переобрання якого на шостий термін президентства не визнають у країні, – "психопат" і живе владою. Але тепер його відхід з посади може обернутися для нього ганьбою.

Такою думкою про нього поділився колишній розвідник КДБ, однокурсник Путіна Юрій Швець. В інтерв'ю "Гордону" він розповів, що стежить за історією білоруського лідера ще з 90-х років.

"Багато що вже забули, що в середині 90-х його серйозні політичні противники зникли з життєвого простору. А потім один із представників правоохоронних органів втік до Німеччини і там розповів всю історію. Там кров лилася", – нагадав КДБіст.

За його словами, Лукашенко вийшов із Радянського Союзу і примудрився продовжити управління Білоруссю приблизно так, як він керував свого часу радгоспом. Тому він так до нього і ставитися – як до колишнього директора радгоспу, який "зробив несподівано успішну кар'єру між молотом і ковадлом" – Заходом і Сходом.

"Я до нього завжди ставився як до психопата, тобто людини з месіанським комплексом на межі психопатії. Він людина, для якої влада – це все, його життя. Треба сказати, він із царем у голові", – зізнався колишній радянський розвідник.

Також Швець зазначив, що Лукашенко дуже "засидівся" у владі і йому вже час покинути свою посаду.

"Якби він вчасно пішов, він би ще й в історію Білорусі увійшов. А так – можливо, з ганьбою. Найголовніше в кожній п'єсі – це піти вчасно зі сцени", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мінський психіатр Дмитро Щигельський заявив, що Олександр Лукашенко має ознаки параноїдального і низки інших психічних розладів особистості протягом багатьох років. Розлади психіки у нього він описав в об'ємній роботі ще в 2001 році.

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