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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Однокласники "Слуги народу": ще дві партії відправлять депутатів вчитися в школу

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Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", яка лідирує на парламентських виборах, разом із ще двома політичним силами звернулися до Київської школи економіки для навчання своїх депутатів.

Про це повідомив у Facebook почесний президент Київської школи економіки (KSE) та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов.

"Kиївська школа економіки буде навчати новообраних народних депутатів! Першою до нас звернулася партія-лідер гонки – "Слуга народу". Зараз маємо три політичні партії, які вірять у силу освіти", – написав він.

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Партія "Слуга народу"

Партія "Слуга народу"

informator.news

При цьому, назви інших партій Милованов говорити на став. "Укладемо контракти і тоді оголосимо", – пояснив він.

Заступник голови ради Нацбанку підкреслив, що KSE поза політикою і не підтримує "політичні амбіції або дії однієї партії". "Ми готові підтримувати політичні сили інтелектуальночерез якісну освіту", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у нардепи від президентської політсили і секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія розповів, що після оголошення результатів виборів "слуги народу" відправляться на 7 днів у школу парламентарія.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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