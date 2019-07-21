Однокласники "Слуги народу": ще дві партії відправлять депутатів вчитися в школу

Партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу", яка лідирує на парламентських виборах, разом із ще двома політичним силами звернулися до Київської школи економіки для навчання своїх депутатів.

Про це повідомив у Facebook почесний президент Київської школи економіки (KSE) та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов.

"Kиївська школа економіки буде навчати новообраних народних депутатів! Першою до нас звернулася партія-лідер гонки – "Слуга народу". Зараз маємо три політичні партії, які вірять у силу освіти", – написав він.

Партія "Слуга народу" informator.news

При цьому, назви інших партій Милованов говорити на став. "Укладемо контракти і тоді оголосимо", – пояснив він.

Заступник голови ради Нацбанку підкреслив, що KSE поза політикою і не підтримує "політичні амбіції або дії однієї партії". "Ми готові підтримувати політичні сили інтелектуально – через якісну освіту", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат у нардепи від президентської політсили і секретар Національної інвестиційної ради Давид Арахамія розповів, що після оголошення результатів виборів "слуги народу" відправляться на 7 днів у школу парламентарія.

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