Президентська партія "Слуга народу" на з'їзді в неділю, 10 листопада, обрала новим головою Олександра Корнієнка, який раніше займав пост заступника глави парламентської фракції.

Рішення було ухвалено одноголосно. Серед учасників заходу, які мали права голосу, не знайшлося тих, хто був би проти або утримався.

Перед голосуванням Корнієнко, який до того ж був єдиним кандидатом, виступив із 10-хвилинною презентацією, в якій розповів про нововведення. "Партія повинна бути сексі!" – заявив він з трибуни.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народна депутатка України з фракції "Слуга народу" Роксолана Підласа заявляла, що Корнієнко – "найбільш ймовірний варіант" претендента на місце Разумкова.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив офіційну заяву про те, що покине пост глави "СН". За його словами, очолювати одночасно і парламент, і партію – "некоректно".

Олександр Корнієнко під час президентської кампанії координував волонтерський проект ЗеКоманда, а з травня 2019 року керував виборчим штабом "Слуги народу" на парламентських виборах. Його називали одним з головних кандидатів на пост глави фракції "СН" у Верховній Раді, але це крісло в підсумку посів Давид Арахамія.

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