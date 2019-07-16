Україна опинилася перед страшною загрозою – Габібуллаєва

Молода і амбіційна, Дінара Габібуллаєва з Дніпра вже 5 років займається підвищенням політичної освіченості молоді. І послідовно обстоює європейський курс України.

Вона стала одним із засновників ВГО "Солідарна молодь", а нині разом із "Європейською солідарністю" йде до Верховної Ради. Як зізнається сама, аби зупинити реванш проросійських сил і не дати злити Україну.

Про найбільші виклики, які стоять перед нашою державою, про те, чому вважає, що Зеленський може зрадити національні інтереси, а також можливість нового Майдану і те, як завадити капітуляції перед Росією, Габібуллаєва розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Дінара Габібуллаєва, №36 у виборчому списку партії "Європейська солідарність"

– Дінаро, минулого тижня ви пікетували офіси партій "Батьківщина" і "Слуга народу". У зв'язку з чим відбувалися ці пікети?

– Річ у тім, що Петро Порошенко, партія "Європейська солідарність", юристи, громадськість ініціювали написання Євроатлантичної хартії. Ми публічно закликали всі проукраїнські політичні сили єднатися довкола євроінтеграційних процесів. Бо бачимо посилення негативних тенденцій, спостерігаємо спроби реваншу. Тому ми вважаємо, що всі, хто декларує власну проєвропейськість, мають довести слова справами – і підписати цю хартію. Показати, що вони готові, попри вибори, власні амбіції та свої політичні інтереси, обстоювати інтереси України, безумовною складовою яких є незворотній вектор на вступ до Євросоюзу і НАТО.

На жаль, розуміють це не всі. Тому і грають на популізмі, обіцянках знизити тарифи чи провести люстрацію.

Пікет штабів "Батьківщини" та "Слуги народу" з вимогою підтримати курс на НАТО та ЄС

– Ваші вимоги були почуті?

– Коли ми стояли під офісом "Слуги народу", повз проходив 10 номер у списку цієї політичної сили, Жан Беленюк. Ми підійшли до нього, запитали, чи підтримує він курс на ЄС і НАТО. Він відповів, що не може відповісти на це питання.

– Чому?

– Бо не має позиції. Для мене це був шок. Бо я розумію, що досить великий відсоток на цих виборах отримає "Опозиційна платформа – За життя", люди, які точно не будуть вести країну до ЄС і НАТО. Великий відсоток голосів візьме "Слуга народу" – в якій кандидат з першої десятки не має позиції щодо цього питання. А отже, ці люди можуть піддатися маніпуляціям з боку Росії. Можуть банально злякатися. Це точно не ті люди, що стоятимуть на барикадах і захищатимуть Україну не лише на фронті, а й інформаційно, політично, економічно.

Мене усвідомлення такого стану речей лякає. Тому, переконана, маємо виходити на вулицю, пікетувати, демонструвати свою позицію і запит суспільства – і так досягати результатів.

– Вважаєте подібні акції дієвим інструментом?

– Безумовно. Коли Портнова повернули на кафедру конституційного права в КНУ імені Шевченка – ми вийшли підтримати обурених цим рішенням керівництва вишу студентів. Пробивалися в кабінет до ректора, доносили вимоги громадськості, готові були лишатися до кінця. Коли ганебне рішення було скасоване – я зрозуміла: разом ми можемо багато чого досягти. Якщо не здамося і не відступимо.

Вважаю, то була наша спільна перемога. І коли чую: ви нічого не зміните, вас мало – знаю, що це неправда. Отак, точково, ми можемо змінювати країну.

Ми на заклик Порошенка виходили на Майдан проти реєстрації кандидатами в нардепи Анатолія Шарія і Андрія Клюєва, ми ходили з цього приводу до ЦВК. І завдяки суспільному резонансу та запитам наших нардепів, завдяки активній позиції проукраїнських сил нам вдалося домогтися скасування реєстрації цих персонажів.

Нам вдалося не допустити скасування Конституційним судом України закону про люстрацію. Ми тоді розділилися на дві частини. Нардепи пішли до голови КСУ, ми лишилися на вулиці. По суті, ми обстоювали принципи Майдану, однією з вимог якого була люстрація чиновників, які здавали, по суті, Україну Путіну, на чиїх руках – кров Небесної Сотні і тисяч полеглих у війні на Донбасі. А нинішня влада домагається нині скасування закону про люстрацію у власних інтересах. Бо розуміє: поки він чинний – призначення люстрованого Андрія Богдана на будь-яку посаду є незаконним.

І ми домоглися, аби рішення про скасування люстрації не було ухвалене. Попри всі провокації і навіть фізичні сутички з "Національним корпусом", які тоді відбулися.

Так само ми – молодь, "Європейська солідарність" – стоятимемо муром на шляху проросійських сил і не даватимемо їм звернути Україну з європейського шляху. Дослідження засвідчують: українці підтримують курс на ЄС і НАТО. Бо це – питання безпеки, підвищення стандартів життя, добробуту людей. Але всього цього ми доможемося лише у разі, якщо всі проєвропейські, проукраїнські політичні сили об’єднаються навколо ідеї.

– Бачите передумови для такого об’єднання?

– На жаль, не так багато, як хотілося б. Для багатьох партій все це – значно менш важливо за власні партійні інтереси. Комусь хочеться контролювати більшість у парламенті, хтось марить кріслом прем'єра. І свою діяльність вони вибудовують, виходячи з власної мети, а не інтересів країни.

Ми наразі опинилися перед страшною загрозою відкотитися на 5 років назад. Робляться спроби зруйнувати всі здобутки останніх 5 років, починаючи від безвізу і закінчуючи сильною армією, розмови про скорочення якої зараз почалися. Цього категорично не можна допустити.

І в нашій Євроатлантичній хартії всі ці моменти прописані. Партія, котра її підписує, зобов'язується виконувати вимоги Угоди про асоціацію, підтримувати необхідні державі законопроекти, не допустити скорочення ЗСУ, послідовно виступати за імплементацію законодавства, за безпекові питання і НАТО. Бо для України вкрай важлива нині всеохопна підтримка Заходу. Президент Зеленський, як бачимо, не настільки потужний гравець на міжнародному фронті. Тому нам треба посилювати свої позиції і дати всім нашим партнерам чіткий сигнал: ми знаємо, чого хочемо – і готові до цього йти.

І у жодному разі не можна допустити якихось вагань у цьому питанні. Росія тільки на це і чекає. Хаос і наша внутрішня гризня – це для неї найбільший подарунок.

– То ви вважаєте, вас почули? Після останніх пікетів?

– Це буде видно з того, хто підпише хартію. З офісу "Батьківщини" до нас бодай вийшли (на відміну від однопартійців Зеленського). І на камеру підтвердили готовність підтримувати євроінтеграційні процеси. Якщо вони підпишуть хартію – підтвердять свої слова дією.

Але важливо ще й інше: ми змушуємо політиків визначатися. Це дозволить уникнути ситуації, коли виявляється, що ніхто нікому нічого не обіцяв. Це – питання політичної відповідальності. Політиків час змусити відповідати за свої слова, підкріплювати їх діями.

Тому – ми продовжимо. Якщо вони не підпишуть – прийдемо знову.

– Ви згадали про сутички з "Нацкорпусом" під КСУ. ЗМІ повідомляли, що ви тоді постраждали. Чи зверталися ви після тих бійок до медиків?

– У мене дійсно тоді була досить серйозно пошкоджена нога. Це трапилося, коли я виступала. Якоїсь миті я просто відчула, що у мене забрали колонку і почали викручувати руку з мікрофоном. Я ніяк не могла зрозуміти, що трапилося. Не розумію і досі. Якщо члени "Нацкорпусу" вважають себе патріотами – чому вони так зреагували на наш протест проти реваншу проросійських сил? Яка різниця, хто виголошує ідею, якщо вона – на благо країни, якщо ти цю ідею підтримуєш? Це було дуже дико насправді. Складалося враження, що я потрапила на мітинг проти Порошенка, а не на акцію, спрямовану на недопущення скасування закону про люстрацію.

Але особливий шок у мене викликало те, що вони розірвали прапор України. Не наш. Його приніс один із громадських активістів… Вони не зважали, хто перед ними. Я намагалася їх зупинити – тоді і пошкодила ногу. Добре, що хлопці мене витягли, бо могло б усе значно гірше закінчитися.

До медиків зверталася. У мене був серйозний вивих. Зараз уже краще, хоча підбори не зможу носити ще деякий час.

– А у правоохоронні органи заяву ви писали з цього приводу?

– Ні. Для мене тоді головне було, яке рішення ухвалить КСУ. "Розборки" з "Нацкорпусом" – це було боляче, огидно, принизливо. Ця ситуація для мене особисто дала відповідь на питання про патріотизм "Нацкорпусу". Патріоти мають не бійки зчиняти, а гуртуватися заради спільної мети.

– Після резонансу щодо цієї історії "Нацкорпус" виходив на вас – можливо, аби вибачитися за те, що трапилося?

– Виходили тільки з погрозами. Бо я розповідала журналістам про те, що трапилося. Вважаю, що всі мають знати, хто ховається за масками патріотів насправді. Люди просто відпрацьовують гроші Авакова або Коломойського. Тому і чекали на нас із 8-ї ранку. Оточили з двох боків. Поводилися агресивно.

Це була проплачена спроба нас дискредитувати. Потім ніхто зі мною не зв’язувався і вибачення не просив.

Але то пусте. Ми будемо продовжувати боротися. За останні 5 років відбулося багато страшних подій. Ми встояли, бо мали сильний дипломатичний корпус, котрий не давав нашим партнерам послабити позицію щодо Росії. А зараз бездіяльність президента призводить до зняття санкцій з Януковича. Чи до повернення Росії, яка не виконала жодної вимоги, до ПАРЄ.

– Але ж це сталося, коли там була ще та стара делегація. Не вважаєте, що її члени мають розділити відповідальність із Зеленським?

– Делегація виконувала свою роботу. Раніше вона працювала у зв'язці з Порошенком. Він особисто сідав на телефон і спілкувався з главами держав. Доводив, переконував. І делегація, сильна сама по собі, з такою підтримкою від президента примудрялася втримувати ситуацію.

А Зеленський… Коли Макрон на зустрічі з ним озвучив, що Франція підтримуватиме повернення Росії до ПАРЄ, президент просто віджартувався. Ірина Геращенко розповідала, як вони намагалися з ним зустрітися, аби пояснити серйозність ситуації і необхідність потужнішої підтримки з боку влади. Він – проігнорував. Тому їм було важко – без підтримки президента, за умов сильного тиску.

А Європа тільки цього і чекала. Коли я стажувалася у Європарламенті, зустрічалася з генсеком Європейської народної партії. Він іспанець. І він відверто сказав: ми вас підтримуємо, бо у вас дуже сильна позиція, сильний президент. Але, відверто кажучи, те, що відбувається у вас на сході – це ваші проблеми. Мене турбує те, що через санкції я не можу продавати апельсини.

Європа зазнає збитків через обмеження економічних зв'язків із Росією. Там мало розуміють, що Україна захищає не тільки себе, а і Європу. Бо, зламавши Україну, Росія просто піде далі. Так влаштовані імперії. Подивіться, що відбувається з Білоруссю, це яскраве підтвердження: Путін зупинятися не збирається. Тому нас і підтримали Балтійські країни – бо вони це точно знають.

А решта європейських країн просто зітхнули з полегкістю, побачивши слабкість чинного українського президента. І згадали про власні інтереси. Ніхто не думає про те, що якщо Росії розв'яжуть руки – вона просто не буде ні з ким рахуватися. Тоді як санкції її хоч трохи стримують.

Тому для нас важливо об'єднати всіх, хто готовий боротися за наше європейське майбутнє. І донести до людей розуміння: нині під розважальним соусом подаються реально небезпечні реваншистські речі.

– Наприклад?

– За іміджем "класного чувака", люди не помічають, кого Зеленський призначає на ключові посади. Не бачать, як в країну повертаються одіозні персонажі, що голосували за криваві закони 16 січня. Він це схвалює.

А люди, повівшись на жарти, хайп, "по-приколу", не розуміють серйозності того, що відбувається. І новій владі це вигідно – так легко маніпулювати.

Я розумію: українці втомилися від війни. Втомилися від того шквалу погроз, які на нас звалилися. Тому так легко повелися на можливість забути про це. Жарти, безкоштовні концерти "95 кварталу", примітивні серіали, ота всім відома сцена з роялем… А потім ця людина стає президентом. І всі за інерцією продовжують сміятися, захоплюватися тим, як він там кого посилає, принижує… Не бачать, що відбувається паралельно. Ми спостерігаємо майстерне окозамилювання в масштабах країни.

Але рано чи пізно ми таки розплющимо очі. І побачимо, що повернулися у 2010-й. Чи, боронь Боже, у 2013-й.

– Вважаєте, можливі якісь масові протести? Дострокове припинення повноважень?

– Абсолютно. Зараз у Зеленського з виборцями триває "медовий місяць". Хоча падіння рейтингу ми вже спостерігаємо. Поки його вдається рятувати, граючи на тому, чого хочуть люди. Люди ведуться на форму без суті, бо не люблять розбиратися. І цим влада користується.

А я боюся, що однієї миті Зеленський перетвориться на Януковича. Що всі наші цінності, демократія – залишаться лише у спогадах. Ми не знаємо, в якій країні прокинемося через рік. Куди нас заведуть люди, які зараз не знають, чи має Україна бути в ЄС і НАТО, чи ні. Ми це зрозуміємо постфактум. І замість того, аби розвивати економіку, поглиблювати співпрацю з Європою – знову будемо скидати владу, котра начудила.

Ми вже спостерігаємо погіршення на міжнародному фронті. Дай Боже, аби хоч на Донбасі загострення військового протистояння не відбулося.

– На ваш погляд, які з рішень президента Зеленського є найнебезпечнішими для України, для здобутків останніх 5 років? Можливо, навіть для перемоги на Сході, бо складається враження, що нас уже потроху готують до капітуляції…

– Дійсно, є тенденція підготовки до капітуляції. Наші війська відступають. Відбуваються якісь переговори, підкилимні домовленості. Був навіть дзвінок до Путіна – і ми досі не знаємо, про що Зеленський із ним говорив. Ці переговори можуть дуже дорого коштувати українцям. Аж до повного повернення України під контроль Росії.

Небезпеку бачу у позиції Зеленського щодо питання мови. За 5 років ми змогли підняти українську ідентичність. Люди масово переходили на українську. Молодь принципово розмовляє українською. Російську попсу і фільми витіснили українська музика і кіно. Квоти допомогли розкрити неймовірний потенціал української музики. Почали друкуватися українські книжки. Люди просто раптом зрозуміли: навіщо нам чуже, якщо у нас свого вдосталь?

Коли ухвалили закон про мову – це була перемога. Аж тут виходить Богдан або Зеленський і кажуть: треба переглянути. Що переглядати?! Під час гібридної війни надважливо зафіксувати: ми – українці. Ми обстоюємо свої українські інтереси. І Росія зараз знову розхитує позиції України. Щоб знову лізти сюди захищати "своїх".

Порошенко був дуже жорсткий у цьому плані: ні кроку назад. А цей – починає шукати компроміси. З Росією. Бо те, що він робить, вигідно не нам, а ворогу. Навіщо ти відводиш війська, навіщо послаблюєш мову, навіщо призначаєш людей, яких випхав з країни Майдан? Явно не для українців. Ти граєш на руку тим, хто хоче повернення у російську кабалу.

– Це свідома гра чи недосвідченість?

– Думаю, рішення ухвалює не тільки Зеленський. На нього впливають ті, хто хоче, щоб так було – і хто вважає особистим ворогом Порошенка. Це і Путін, який прямо казав, що Порошенко – його ворог. І Коломойський, якому Порошенко не дав далі розвивати його бізнессхеми.

Саме тому Петро Олексійович, який дуже багато зробив для розвитку країни, для євроінтеграції, для армії, зараз – під шквалом негативу з боку людей, що тяжіють до Росії. Їм так вигідніше, так зручніше. Тимошенко у 2009-му підписала газові угоди, які дозволили полегшити життя на той час, але на десятиліття віддавали Крим Чорноморському флоту Росії. Це був компроміс. І зараз може відбуватися те саме.

– Як історія з поверненням наших військовополонених моряків?

– Так. Істерика Зеленського у відповідь на ноту Клімкіна свідчить: вони готові були визнати, що наші моряки, які по нейтральних водах переходили з одного українського порту в інший – злочинці. РФ порушила міжнародне право, це було визнано Трибуналом ООН з морського права – а Україна на весь світ збиралася сказати: наші моряки щось порушили? Це абсурд. Особливо, зважаючи на те, як мужньо тримаються наші хлопці в російському полоні, як наполягають на тому, що вони невинуваті.

Тут у Зеленського – істерика. А от телемости з агресором – це нормально для нього. Поїздки Бойка і Медведчука до Москви – нормально… Все це – сигнали: за найменшої нагоди Зеленський здасть інтереси України, аби не боротися. Бо боротися – це важко. Ухвалювати непопулярні рішення і проводити реформи – це складно. Треба мати залізний характер. І зрештою з тим, що він накоїть, змушений буде розбиратися народ. Маю тисячі знайомих, які готові вийти на вулицю, аби відстояти Україну.

– Що для вас особисто стало би тією останньою краплею, яка вивела би вас на новий Майдан?

– Я боюся про це думати. Боюся загострення бойових дій. Боюся, що не зможемо відстояти наше європейське майбутнє і спричинимо цим масову загибель людей. Боюся початку наступу через те, що Україна послабила свої позиції… Якщо наша влада зважиться на капітуляцю – Росія не зупиниться. Її цікавить не Донбас – їй потрібна вся Україна. Путін марить демонстрацією власної сили – і Україна для нього чудовий плацдарм для такої демонстрації. Завадити йому можемо тільки ми: демонструючи, що нам із Росією не по дорозі. Світ – на нашому боці. Порошенку вдалося те, що не вдалося свого часу Грузії: довести, що Росія – агресор і домогтися накладення на неї санкцій.

Зараз головне, щоб ці санкції не були зняті. Щоб Зеленський продовжував робити те, що робив Порошенко. Хай вчиться. Порошенко не раз казав: готовий допомагати, аби тільки не було відкату назад, аби не були здані інтереси України.

Це для нашої партії – головне: не допустити повернення України назад. Не хотілося б, аби ми знову повторювали помилки і вчилися на болючих і кривавих уроках.

А люди – готові виходити на вулицю. Особливо ті, хто точно знає, з якої прірви нам вдалося вибратися і яку ціну ми за це заплатили.

У першій десятці нашого списку – легендарна Яна Зінкевич. Вона особисто витягла з поля бою понад 250 поранених хлопців. Створений нею підрозділ "Госпітальєри" врятував життя більш ніж 3 тисячам бійців. Вона здоров'я втратила на війні. І Яна точно знає, що таке війна і хто такий Путін. І вона каже: я не можу допустити реваншу! Не можу! У мене нема іншої України… Її аж трусить, коли вона бачить, як країну здають. Бо бачила смерть.

У нашій команді ті, хто не допустить реваншу. Парубій, який стільки зробив для ухвалення необхідних країні законів. Софія Федина, голос Львівського майдану. Неймовірна Ірина Геращенко, яка домоглася повернення додому десятків наших полонених, яка обстоювала інтереси держави на міжнародних майданчиках. Ахтем Чийгоз, який пройшов російську тюрму… У нас – неймовірна команда. Я пишаюся тим, що у свої 25 я – поруч із такими людьми.

– Кажуть, політика – брудна справа. Навіщо вам це у вашому молодому віці?

– Бо я не можу мовчати. Не можу заплющити очі – і чекати, поки мою країну знищують. Тому і взялася свого часу об'єднувати молодь з такою самою позицією. Зараз ми маємо шанс вчитися у таких потужних політиків. І я б хотіла, аби всі політичні сили брали приклад із "Європейської солідарності" і так само давали молоді можливість проявити себе, можливість відчути справжню політику європейського зразка. Бо саме так формується кадровий резерв для держави на довгі роки вперед.

У нас класна команда. Без популізму. Без, боронь Боже, підігравання ворогу. Досвідчені політики попереду – і молоді бійці в тилу. Ідеальний мікс. На жаль, у більшості інших політичних сил я цього не бачу.

– Це загальна тенденція сьогодення – коли в політику йдуть люди, максимально далекі від політики професій: співаки, музиканти, коміки...

– Це хайп. Таку тенденцію завів Зеленський, який показав, що сьогодні можна на роялі грати, а завтра – стати президентом. От усі й рвонули. Оля Полякова, Винник із Поплавським, Вакарчук… Я дуже люблю "Океан Ельзи", Святослав – хороший співак. Але для політики йому бракує досвіду. Свою ефективність він показав у Раді у 2004-му – просто не витримавши того тиску через м'якотілість. Не думаю, що країні потрібні зараз такі політики. Можливо – потім. А поки хай би спробував себе на місцевих виборах. Аби зрозуміти, чи готовий він боронити державу.

А у нас у команді є і досвідчені політики, і молодь, і представники громадськості, і волонтери, і бійці. Кожен – компетентний у тих чи інших питаннях. Нас єднає єдина мета: незворотність вектору України на ЄС і НАТО та недопущення реваншу. Точніше, його зупинка. Бо реванш відбувається вже.

Новини У Зеленського задумали нові позачергові вибори

– Ви ж розумієте, що, якщо вірити соціологам, у майбутній Раді це буде непросто?

– Так, непросто. Але коли нам було просто? Виганяти всю ту нечисть у 2014-му було непросто. Проштовхувати важливі закони, долаючи шалений спротив – було непросто. Знати, що тисячі українців гинуть і не мати змоги це зупинити – було надскладно. Але ми вистояли – і будемо стояти далі.

Нам потрібна підтримка ЗМІ. Бо купівля Медведчуком 4-х телеканалів фактично заблокувала інформаційний простір. Та й на 1+1 не завжди, м'яко кажучи, подають правдиву інформацію…

Більшість українців будують своє сприйняття того, що відбувається, з почутого з телевізора. Маємо величезну проблему: низький рівень політичної освіти і культури населення. Більшість українців просто не знають, хто і за що відповідає навіть. У них Порошенко досі у всьому винен.

Саме тому якщо я пройду до Ради – планую займатися освітою молоді, неформальною освітою, політичною освітою. Бо цим людям – голосувати. Всі наші біди від недостатньої освіченості виборця. Він ковтає все, що йому згодовують ЗМІ, не аналізуючи, не відслідковуючи тенденції, логіку подій. І поки ця ситуація зберігатиметься – доти нами маніпулюватимуть.

У цьому бачу свою місію. Я цим, власне, і займаюся останні 5 років – але мені хотілося би, щоб це було більш фундаментально і системно. Це – справа на роки. Це – стратегічна мета. І наша партія хотіла би цим займатися, розвивати країну.

Натомість поки ми змушені боротися, аби нас не запхали назад у "братні обійми" Росії.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!