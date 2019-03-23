Одним законом: Зеленський зібрався змінити Конституцію України

Шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що команда його експертів і юристів працюють над законопроектом, в якому буде прописано зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів.

Про це він розповів в ефірі програми "Інтерв'ю з кандидатом" на телеканалі ICTV. "Нехай це прозвучить популістськи, але в такому форматі ніхто не пропонував і не читав в програмах інших кандидатів: це зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів. Все це повинно бути в одному законі, бажано", — заявив Зеленський.

Кандидат у президенти додав, що Верховна Рада може зняти недоторканність з президента, але заблокувати зняття її з парламентаріїв.

Володимир Зеленський Facebook Володимира Зеленського

У студії Зеленському заперечили, нагадавши, що недоторканність депутатів і президента записана в Конституції України, а недоторканність суддів регулюється дещо інакше. Однак він відповів: "Наші правові експерти і юристи вже готують цей законопроект. Подивимося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що в Україні необхідно почати потужну інформаційну війну для повернення Криму і Донбасу. На його думку — це єдина безкровна війна, але вона дуже дієва і зможе допомогти повернути окуповані території.

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