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Одним законом: Зеленський зібрався змінити Конституцію України

4.3тЧитати матеріал російською

Шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що команда його експертів і юристів працюють над законопроектом, в якому буде прописано зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів.

Про це він розповів в ефірі програми "Інтерв'ю з кандидатом" на телеканалі ICTV. "Нехай це прозвучить популістськи, але в такому форматі ніхто не пропонував і не читав в програмах інших кандидатів: це зняття недоторканності з президента, депутатів і суддів. Все це повинно бути в одному законі, бажано", — заявив Зеленський.

Кандидат у президенти додав, що Верховна Рада може зняти недоторканність з президента, але заблокувати зняття її з парламентаріїв.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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У студії Зеленському заперечили, нагадавши, що недоторканність депутатів і президента записана в Конституції України, а недоторканність суддів регулюється дещо інакше. Однак він відповів: "Наші правові експерти і юристи вже готують цей законопроект. Подивимося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що в Україні необхідно почати потужну інформаційну війну для повернення Криму і Донбасу. На його думку — це єдина безкровна війна, але вона дуже дієва і зможе допомогти повернути окуповані території.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
да там нечего работать..просто взять и снять..на опыте европейских стран! Зеленый не нужно умничать и пиарится!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы можно было снять неприкосновенность с президента, судей и депутатов, даже если это прописано в Конституции, надо сначала снять порчу с Конституционного суда.
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