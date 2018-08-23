"Одним рухом": Кучма назвав найпростіший спосіб закінчити війну

Україна не зможе зупинити війну в РФ силовим способом. Для досягнення миру необхідно домовлятися і шукати компроміси.

Цю думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" озвучив екс-президент України Леонід Кучма, який підкреслив, що з даного питання необхідно звертатися до того, хто почав війну - до Москви.

"Зупинити війну можна одним рухом, просто оголосивши про капітуляцію. Сподіваюся, що бажають отримати мир такою ціною у нас немає. Принаймні навіть якщо є, то вони не наважаться вголос пропонувати таке", - сказав він.

Екс-президент впевнений, що рішучий військовий наступ не принесе Україні успіху.

"Бажаючих зробити це на словах у нас багато. Сподіваюся, вони розуміють, що насправді ми воюємо не з ОРДЛО, а з Росією. Тому результат таких кавалерійських атак буде передбачуваним і для нас невтішним", - зазначив Кучма.

"Лишається одне – домовлятися. Шукати мир у компромісах. Цим цілям слугує "нормандський формат" більше від чотирьох років. Варто порівняти інтенсивність бойових дій тоді та тепер", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший екс-президент України Леонід Кравчук окреслив формат переговорів з Росією по Донбасу.