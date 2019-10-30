"Одні п*дорам пишуть, інші – хв*йдам": Ківу довів до істерики секс-скандал в Раді

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа висміяв секс-переписку на засіданні Верховної Ради, за якою застукали "слугу народу" Богдана Яременка.

Відео з реакцією нардепа опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Він згадав ще один інцидент з "гей-листуванням" нардепа від "Слуги народу" Анатолія Опанасенко. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

"Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші хво*дам. Кого ви сюди понабирали?! Можна все, що завгодно, просто ж не треба так поводитися аморально: замовляти повій, замовляти хлопчиків. Ви що робите?" – прокоментував Ківа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Ілля Ківа попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент стався 2 жовтня. На відео видно, як Ківа розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чесати область паху.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Ківа запропонував скликати прес-конференцію для свого статевого органа.

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