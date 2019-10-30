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30 жовтня • оновлено в 13:03
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"Одні п*дорам пишуть, інші – хв*йдам": Ківу довів до істерики секс-скандал в Раді

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Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа висміяв секс-переписку на засіданні Верховної Ради, за якою застукали "слугу народу" Богдана Яременка.

Відео з реакцією нардепа опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL. Він згадав ще один інцидент з "гей-листуванням" нардепа від "Слуги народу" Анатолія Опанасенко. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця екрану)

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"Я прошу вибачення, одні п*дорам пишуть, інші хво*дам. Кого ви сюди понабирали?! Можна все, що завгодно, просто ж не треба так поводитися аморально: замовляти повій, замовляти хлопчиків. Ви що робите?" – прокоментував Ківа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Особи
Ілля Кива Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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