Одне з ісламістських угруповань заявило про готовність залишити Східну Гуту - ЗМІ

Представники угруповання "Ахрар аш-Шам" готові скласти зброю за умови безперешкодного відходу зі Східної Гути, повідомляє інформагенція Reuters. Ісламісти контролюють місто Хараста.Анклав Східна Гута готова залишити частина ісламістів. У ніч на середу, 21 березня, представники ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам" повідомили агентству новин Reuters про згоду їхнього керівництва скласти зброю за умови гарантування безперешкодного відходу із анклаву. Очікується, що початок виходу ісламістів із анклаву розпочнеться протягом дня з евакуації поранених цивільних. Угода з ісламістами з "Ахрар аш-Шам" стане першою домовленістю такого роду з початку запеклих боїв за Східну Гуту. На даний момент уже близько 70 відсотків регіону контролюється сирійським урядом, підконтрольні їхнім опонентам території військам Башара Асада за допомогою союзників, передусім Росії, вдалося розбити на три окремі частини.

Бойовики "Ахрар аш-Шам" тримають під своїм контролем розташоване в анклаві місто Хараста, на котре ведуть наступ сирійські урядові війська та їхні союзники. З жовтня 2016 року угруповання визнається терористичною організацією і в Німеччині. "Ахрар аш-Шам" разом із "Фронтом ан-Нусра" вважаються одними з найзапекліших супротивників президента Сирії Асада. Метою боротьби угруповання є створення в Сирії ісламської держави. Іншими найчисленнішими ісламістськими повстанськими угрупованнями, що перебувають у Східній Гуті, є "Файлак аль-Раман" та "Джаїш аль-Іслам".

Дедалі більше загиблих цивільних

Тим часом розпочатий з середини лютого наступ військ Башара Асада та його союзників на Східну Гуту триває. Напередодні внаслідок інтенсивних обстрілів та бомбардувань в анклаві загинуло не менше 29 цивільних. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR). Спостерігачі посилаються на мережу власних інформаторів. Незалежних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Спостерігачі кажуть, що загалом з середини лютого цього року в Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали понад тисячу мирних жителів, в тому числі більше 200 дітей.

У відповідь на наступ військ Асада повстанці обстріляли передмістя Дамаска, внаслідок чого, за даними сирійського уряду, загинуло не менше 35 осіб.

Нинішні бої в Східній Гуті є найзапеклішими від часу початку сирійської війни в 2011 році. За даними ООН, лише за останні дні звідти від бойових дій втекли 45 тисяч людей. Спостерігачі оцінюють кількість цивільних жертв боїв у майже 1500 людей. Загалом уже кілька років поспіль сотні тисяч жителів Східної Гути зазнають облоги, маючи дуже обмежений доступ до продовольства, питної води, медикаментів і електрики.