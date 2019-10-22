"Одна з вигідних можливостей!" Шведський економіст розповів, навіщо Путіну Донбас

Президент Росії Володимир Путін не може визначитися, як йому діяти на окупованому Донбасі, але він розглядає цю територію України як одну вигідних можливостей.

Таку думку висловив шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд в своєму блозі для "Нового времени". За його словами, РФ за кілька років підвищила військові витрати, на неї вплинули фінансові санкції, а доходи населення громадян значно знизилися.

"Путін в складній ситуації. Я впевнений, що він ще не вирішив, що робити з Донбасом, але це одна з можливостей, на яку він точно дивиться", – зазначив економіст.

Шведський економіст розповів, навіщо Путіну Донбас

Аслунд зазначив, що, незважаючи на фінансову ситуацію в Росії, керівництво країни зосереджено на накопиченні капіталу в руках невеликої групи. Фахівець додав, що саме так було за часів генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, тільки зараз "крадуть більше".

За словами економіста, глава РФ збирає резерви: вони вже складають $ 530 млрд, але люди від цього нічого не мають і живуть ще бідніше, а "Єдина Росія" втрачає підтримку.

"Він не готовий здійснювати реформи, тому що це послабить його автократію, але він може вийти з Донбасу, і це автоматично позбавить його від санкцій", – підсумував Аслунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса заявив, що головною загрозою для України в переговорах з Росією щодо Донбасу є встановлення на території ОРДЛО особливого статусу, чого і домагається президент РФ Путін.

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