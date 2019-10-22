Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Одна з вигідних можливостей!" Шведський економіст розповів, навіщо Путіну Донбас

3.5т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін не може визначитися, як йому діяти на окупованому Донбасі, але він розглядає цю територію України як одну вигідних можливостей.

Таку думку висловив шведський економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андерс Аслунд в своєму блозі для "Нового времени". За його словами, РФ за кілька років підвищила військові витрати, на неї вплинули фінансові санкції, а доходи населення громадян значно знизилися.

"Путін в складній ситуації. Я впевнений, що він ще не вирішив, що робити з Донбасом, але це одна з можливостей, на яку він точно дивиться", – зазначив економіст.

Шведський економіст розповів, навіщо Путіну Донбас

Шведський економіст розповів, навіщо Путіну Донбас

Аслунд зазначив, що, незважаючи на фінансову ситуацію в Росії, керівництво країни зосереджено на накопиченні капіталу в руках невеликої групи. Фахівець додав, що саме так було за часів генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва, тільки зараз "крадуть більше".

Новини
Путін іде з Донбасу? З'явився важливий сигнал

За словами економіста, глава РФ збирає резерви: вони вже складають $ 530 млрд, але люди від цього нічого не мають і живуть ще бідніше, а "Єдина Росія" втрачає підтримку.

"Він не готовий здійснювати реформи, тому що це послабить його автократію, але він може вийти з Донбасу, і це автоматично позбавить його від санкцій", – підсумував Аслунд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт "Українського інституту майбутнього" Ілля Куса заявив, що головною загрозою для України в переговорах з Росією щодо Донбасу є встановлення на території ОРДЛО особливого статусу, чого і домагається президент РФ Путін.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Донбас
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
10
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
а про крым иностранные эксперты даже рта уже не открывают)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel