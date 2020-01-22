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22 січня • оновлено в 21:03
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"Одна країна exit, Україна – enter?" Зеленський закликав ЄС замінити Британію

2.4т
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Президент Володимир Зеленський на економічному форумі у Давосі запропонував взяти Україну в ЄС замість Великобританії.

Зеленський заявив, що зараз "дуже зручний момент" для України і підкреслив, що країна бачить своє майбутнє в ЄС.

"Що має зробити Євросоюз? Просто взяти Україну в ЄС, це дуже складні речі, але це дуже прості рішення. Ми підписали угоду про асоціацію, ми підтримуємо курс в ЄС..." – сказав президент.

Він додав, що багато європейських країн підтримують прагнення України і також бачать її майбутнє в ЄС.

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"Питання не в тому, коли ми будемо в ЄС. Питання, який статус буде у України в ЄС, яке буде ставлення до нашої країни. Ставлення як до потужного гравця, як до країни, яку поважають, або на яку дивляться зверху вниз? Мені здається, зараз дуже зручний момент. Одна велика країна зробила exit, можливо для України настав час зробити enter", – додав Зеленський.

Зеленський закликав прийняти Україну в ЄС

Зеленський закликав прийняти Україну в ЄС

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський в Давосі зробив гучну заяву про Донбас, повідомивши, що Україна готова завершити війну буквально сьогодні.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Brexit
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Швейцарія Давос
Тег
Європейський Союз
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Исаев Максим
Исаев Максим
Это называется "с голой жoпой в калашный ряд"!
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
А разве этого рагули и не хотят ?
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Гоша Злой
Гоша Злой
ВВП Украины 112 млрд $ - ВВП Британии 2,6 триллиона $))) сказочный долб...б!
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