Одіозному заступнику голови ОП Тимошенку, схоже, знайшли заміну: що про це відомо
Одіозному заступнику глави Офісу президента України Кирилу Тимошенку після скандалу з перевезеннями медичних товарів, імовірно, знайшли заміну.
На посту його може змінити Маркіян Лубківський, який з грудня 2005-го до грудня 2006 року був радником третього президента України Віктора Ющенка, а у 2014 році обіймав посаду радника голови Служби безпеки України.
Підтвердженням цієї інформації став і допис, розміщений в Telegram-каналі "Темний лицар", який, щоправда, був вилучений невдовзі після оприлюднення. У ньому зазначалося, що рішення про відставку Тимошенка практично ухвалене, але він відтягує це, користуючись своєю наближеністю до президента України Володимира Зеленського.
Також автор публікації стверджував, що репутація Тимошенка знищена махінаціями з гральним законом, під який вони з головою парламентської фракці "Слуга народу" Давидом Арахамією отримали 5 млн доларів від букмекерів, а також скандалом із завезенням товарів для "Епіцентру" під виглядом гуманітарної допомоги.
За інформацією "Темного лицаря", Тимошенко збирає в ОП 13 травня ввечері свою команду. Можливо, він буде з нею прощатися.
Нагадаємо, Маркіян Лубківський, якому пророкують місце Тимошенка, народився у Львові. 1993 року він закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (філологічний факультет, слов'янські мови та література).
Тривалий час Лубківський працював у МЗС. 2019-го він балотувався на позачергових парламентських виборах від ВО "Батьківщина", однак його місце в списку (№30) виявилося непрохідним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
журналісти дізналися, що керівництво ОПУ в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.
Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Саме він стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України.
Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство завдяки Тимошенку.
У мережі опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися дипломатичними каналами.
Публікації про спекулятивні угоди Офісу президента, на нашу думку, стали причиною найбільшої в історії OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцію.
У розпал атаки новоспечений власник українського паспорта Баум написав повідомлення та переказав "вітання" голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.
Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібератаки заступник голови ОПУ нібито витратив особисті гроші.
2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.
4 травня на закритій зустрічі зі ЗМІ Тимошенко виправдав Баума, заявивши, що він належить до групи людей при ОПУ, яка бореться з епідемією COVID-19 в Україні. Російський бізнесмен нібито працює на волонтерських засадах.